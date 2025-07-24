Кыргызстан: ключевые данные из отчета по целям устойчивого развития

Кыргызская Республика представила второй Добровольный национальный обзор (VNR) на Форуме высокого уровня по устойчивому развитию ООН. Отчет отражает значительный прогресс страны в достижении 16 из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) и подчеркивает основные достижения, вызовы и стратегические приоритеты на ближайшие годы.

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Согласно документу, экономика Кыргызстана продолжает стабильно расти. В 2024 году рост ВВП составил рекордные 9 процентов, а на 2025 год прогнозируют рост в 6,8 процента. Главными драйверами выступают транспорт, коммуникации и строительство, включая масштабные проекты, такие как железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан и гидроэлектростанция «Камбарата-1» мощностью 1860 МВт, которая значительно усилит энергетическую безопасность страны.

Несмотря на положительную динамику, около 30 процентов населения остается за чертой бедности, а 36 процентов граждан не могут позволить себе полноценное питание из-за высокой стоимости продуктов — цены остаются на 50 процентов выше докризисного уровня.

Безработица зафиксирована на отметке в 4 процента, а доступ к образованию стабильно растет — сегодня ожидаемая продолжительность обучения превышает 13 лет.

Отдельное внимание в отчете уделили вопросам экологии и адаптации к изменениям климата. Кыргызстан ратифицировал Парижское соглашение и реализует проекты по охране биоразнообразия, в том числе программы по сохранению снежного барса в Центральном Тянь-Шане. Строительство «Камбараты-1» обеспечит стране значительный потенциал для производства «чистой» гидроэнергии.

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Важным аспектом национального обзора стала инклюзивность. Впервые в отчете использованы данные по многомерной бедности и гендерному равенству. Это помогает выявлять и устранять пересекающиеся формы неравенства и дискриминации, гарантировать, что ни один человек не останется позади в ходе развития страны.

Среди стратегических приоритетов Кыргызстан выделяет развитие цифровой экономики, укрепление регионального сотрудничества, повышение эффективности государственных институтов и расширение международного партнерства.

Таким образом, второй Добровольный национальный обзор подтвердил готовность Кыргызстана к устойчивому и инклюзивному развитию в соответствии с повесткой ООН до 2030 года.