В кабмине обсудили подготовку к VI Всемирным играм кочевников

Началась активная подготовка к проведению VI Всемирных игр кочевников, которые пройдут в 2026 году. Об этом сказал заместитель председателя кабинета министров, глава оргкомитета ВИК Эдиль Байсалов.

Эдиль Байсалов отметил, что следующий год в Кыргызской Республике будет насыщен важными событиями и мероприятиями.

«Республика будет праздновать 35-летие независимости, примет председательство в ШОС с интенсивной программой мероприятий и саммитом глав государств и правительств. На лето следующего года запланировано проведение юбилейного Иссык-Кульского форума, на который приглашены ведущие интеллектуалы и государственные деятели, всемирно известные писатели и ученые», — сказал он.

Зампред кабмина подчеркнул, что проведение VI Всемирных игр кочевников должно вывести их на качественно новый уровень, стать не только общенациональным праздником, но и значимым событием в международном календаре не только для Кыргызстана.

«Мы готовимся к Играм с особым вниманием. Уже в следующем году нас ожидает насыщенная программа научно-культурных и спортивных мероприятий. Это будет масштабный цикл, направленный на популяризацию этнических видов спорта, народного искусства и исторического наследия кочевых цивилизаций. В настоящее время приглашения для участия в Играх направлены порядка 100 странам», — сказал он, добавив, что на сегодняшний день уже ведется активная подготовка инфраструктуры, проводится координация с партнерами и международными организациями.

Эдиль Байсалов выразил уверенность в том, что ВИК пройдут на высоком уровне, станут праздником культуры, спорта и единства духа.