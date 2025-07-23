Укрепление кыргызско-таджикской границы: какие работы выполнены на данный момент

Какие мероприятия по ограждению государственной границы выполнены на 22 июля, 24.kg рассказали в Пограничной службе ГКНБ.

Отмечается, что на 2025 год запланировано ограждение 420 километров участка границы Кыргызстана и Таджикистана. Предусмотрена установка трех видов ограждений:

типа 3D — 14,2 километра;

типа «Егоза» — 172,2 километра;

из колючей проволоки — 233,6 километра.

Как пояснили в ПС, в сельской местности и туристических зонах устанавливаются ограждения типа 3D, на легко проходимых участках — «Егоза», а в горной местности — колючая проволока.

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Работы по ограждению ведут военнослужащие Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Министерства чрезвычайных ситуаций. На 22 июля они успели проложить более 58 тысяч метров полевых дорог, установить 90 метров ограждений типа 3D, 31 тысячу 829 метров ограждения типа «Егоза» и более 11 тысяч метров колючей проволоки.

«Дополнительно производятся снос хозяйственных построек, расположенных на линии государственной границы, расчистка от деревьев, прокладка полевых дорог в труднодоступные районы, а также рытье ям для установки металлических столбов, их установка и последующее натягивание колючей проволоки», — заметили в ПС ГКНБ.

Там добавили, что деньги из государственного бюджета выделены в полном объеме.