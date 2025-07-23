В Бишкеке будут ежедневно проводить рейды на движение тяжеловесных грузовиков

Муниципальная инспекция Бишкека совместно с УПСМ будет ежедневно проводить рейды для контроля нарушений со стороны тяжеловесных грузовых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В целях обеспечения дорожной безопасности, сохранения качества дорог и продления срока их эксплуатации столичный муниципалитет до 1 октября с 7.00 до 21.00 вводит временные ограничения на движение тяжеловесных грузовых машин по улицам города. В этот период запрещается движение по муниципальным дорогам грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 18 тонн.

Временное ограничение не распространяется на следующие транспортные средства:

перевозящие гуманитарную помощь и скоропортящиеся продукты питания;

привлеченные мэрией Бишкека для строительства и ремонта автомобильных дорог;

осуществляющие грузоперевозки на основании муниципального заказа на территории столицы.

Отмечается, что в жаркую погоду участились случаи повреждения асфальта тяжелыми грузовиками. Горожане неоднократно высказывались за то, чтобы разрешить движение таких транспортных средств только в ночное время.

Теперь в случае нарушения установленных требований нарушителей будут привлекать к ответственности в соответствии со статьей 181 Кодекса о правонарушениях.