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Общество

В Бишкеке будут ежедневно проводить рейды на движение тяжеловесных грузовиков

Муниципальная инспекция Бишкека совместно с УПСМ будет ежедневно проводить рейды для контроля нарушений со стороны тяжеловесных грузовых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. 

В целях обеспечения дорожной безопасности, сохранения качества дорог и продления срока их эксплуатации столичный муниципалитет до 1 октября с 7.00 до 21.00 вводит временные ограничения на движение тяжеловесных грузовых машин по улицам города. В этот период запрещается движение по муниципальным дорогам грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 18 тонн.

Временное ограничение не распространяется на следующие транспортные средства:

  • перевозящие гуманитарную помощь и скоропортящиеся продукты питания;
  • привлеченные мэрией Бишкека для строительства и ремонта автомобильных дорог;
  • осуществляющие грузоперевозки на основании муниципального заказа на территории столицы.

Отмечается, что в жаркую погоду участились случаи повреждения асфальта тяжелыми грузовиками. Горожане неоднократно высказывались за то, чтобы разрешить движение таких транспортных средств только в ночное время.

Теперь в случае нарушения установленных требований нарушителей будут привлекать к ответственности в соответствии со статьей 181 Кодекса о правонарушениях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337248/
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