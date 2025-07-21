Система отличная, но взносов мало. Глава Минздрава КР о медстраховании

В Кыргызстане пора переходить от иждивенческого отношения к системе здравоохранения к ответственному. Об этом в интервью Densooluk.Media сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

Он напомнил, что Кыргызстан стал пионером в СНГ, начав внедрять систему обязательного медицинского страхования в 1996 году.

«Система социально справедливая, принцип: богатый платит за бедного, здоровый — за больного, — сказал Эркин Чечейбаев. — Работающие люди — в возрасте 18-60 лет обычно здоровые, в расцвете сил и не пользуются системой здравоохранения так интенсивно, как дети и пожилые. Именно дети и старшее поколение — главные пользователи медуслуг. Проблема в Кыргызстане в чем? Система отличная, но взносов мало. Сейчас только работодатель платит страховые взносы за своего работника в размере 2 процентов, а работник со своей зарплаты ничего не платит. Мы предлагаем увеличить размер страховых взносов от работодателей хотя бы до 4 процентов, но также пусть и сам работник платит хотя бы 2 процента».

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Таким образом, считает чиновник, у граждан появится какая-то ответственность за свое здоровье.

«Пациенты, надеюсь, не обидятся на меня, но у них такое отношение к врачам и системе: им должны сохранить здоровье, вылечить и лучше всего бесплатно. Особенно у поколения, которое привыкло к советской, якобы бесплатной системе, а ведь ничего бесплатного нет. В то время налоги собирались на систему образования и здравоохранение гораздо больше, чем сейчас. Поэтому были якобы бесплатные медуслуги», — заметил министр.

Он подчеркнул, что нужно увеличивать размер страховых взносов, как и размер государственных расходов на здравоохранение.

«Стандарт, установленный Всемирной организацией здравоохранения, — минимум 8 процентов от ВВП должны выделять на систему здравоохранения, в Кыргызстане же это всего 3,5-4 процента. Поэтому нужно и госфинансирование, и страховое финансирование увеличивать, и уровень сооплаты пациентов повышать. Люди должны знать, что дешевле вести здоровый образ жизни, чем лечиться. От иждивенческого отношения к системе здравоохранения нужно переходить к ответственному.

Застрахованный платит от 800 до 1,5 тысячи сомов в виде сооплаты при госпитализации официально в кассу, незастрахованный — в разы больше — от 8 до 12-15 тысяч. Это должно мотивировать неработающих людей, фермеров и другие категории граждан приобретать страховой полис. Он стоит всего 1,8 тысячи сомов в год, и все равно не покупают люди, а при госпитализации требуют. Нужно думать о страховании заранее», — призвал Эркин Чечейбаев.