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Общество

Жители домов на проспекте Айтматова в Бишкеке остались без заезда к дому

Жители жилого комплекса «Парус», расположенного по проспекту Чингиза Айтматова в Бишкеке, жалуются на отсутствие заезда к их дому. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По их словам, после реконструкции улицы единственный въезд оказался полностью перекрыт, а альтернативного проезда нет.

«Сейчас оставляем машины на соседних территориях, были случаи, когда их царапали самокатами, велосипедами. Во дворе у нас есть навес для авто, но заехать не можем. Даже элементарно скорая помощь или пожарная машина не смогут заехать», — рассказывает местный житель.

Обращения в различные ведомства начали направлять еще в марте. В ответе мэрии говорится, что проезд организован через местную дорогу, параллельную проспекту Чингиза Айтматова. Однако, по словам жильцов, изменений пока не произошло.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337000/
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