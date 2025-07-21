Музей ретроавтомобилей построят в Бишкеке на территории Западного автовокзала. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Фото из архива. Западный автовокзал Бишкека

В документе говорится, что этот проект будет реализовывать компания «Инвест Кей Джи Холдинг». В рамках инвестиционного соглашения ей передан земельный участок на 49 лет без торгов.

Старое здание автовокзала будет реконструировано и в нем разместят музей ретроавтомобилей. На прилегающей территории запланирована реконструкция, благоустройство и коммерческие объекты.

По окончании действия соглашения все объекты перейдут в муниципальную собственность Бишкека.

Компания обязуется построить:

две новые базы для муниципального предприятия «Тазалык» — за счет инвестора, с последующей передачей в собственность мэрии;

административное здание для «Тазалыка» — также за счет компании;

подземный переход на проспекте Жибек Жолу перед зданием бывшего автовокзала;

благоустроить парк «Жаштар» и «40-летия Октября».

Инвестор должен оплатить аренду земли в течение 10 лет и передать 10 процентов построенного жилья (или его денежный эквивалент) в распоряжение города.