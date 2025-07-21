18:30
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Музей ретроавтомобилей построят в Бишкеке на территории Западного автовокзала

Музей ретроавтомобилей построят в Бишкеке на территории Западного автовокзала. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

из архива
Фото из архива. Западный автовокзал Бишкека

В документе говорится, что этот проект будет реализовывать компания «Инвест Кей Джи Холдинг». В рамках инвестиционного соглашения ей передан земельный участок на 49 лет без торгов.

Старое здание автовокзала будет реконструировано и в нем разместят музей ретроавтомобилей. На прилегающей территории запланирована реконструкция, благоустройство и коммерческие объекты.

По окончании действия соглашения все объекты перейдут в муниципальную собственность Бишкека.

Компания обязуется построить:

  • две новые базы для муниципального предприятия «Тазалык» — за счет инвестора, с последующей передачей в собственность мэрии;
  • административное здание для «Тазалыка» — также за счет компании;
  • подземный переход на проспекте Жибек Жолу перед зданием бывшего автовокзала;
  • благоустроить парк «Жаштар» и «40-летия Октября».

Инвестор должен оплатить аренду земли в течение 10 лет и передать 10 процентов построенного жилья (или его денежный эквивалент) в распоряжение города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336992/
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
Мастер-класс по мокрому валянию войлока пройдет в Музее изобразительных искусств
В Москве в Музее Востока пройдет выставка изобразительного искусства Кыргызстана
Нас просто могут закрыть. Как руководство планирует спасать музей имени Фрунзе
Инвестиции в Бишкек: кто стоит за проектом и какая связь с Алексеем Губаревым?
Музей-заповедник «Өзгөн» намерен провести археологические раскопки
В Бишкеке отметят 100-летие Мемориального дома-музея Михаила Фрунзе
Депутаты обсудили состояние автовокзалов Кыргызстана
В Узгене незаконно приватизировали автовокзал. Его вернули мэрии
В Санкт-Петербурге открыли Музей бомжей
Государству возвращен Араванский автовокзал
Популярные новости
Штормовое предупреждение: возможны сели, а&nbsp;также подъем уровня воды в&nbsp;реках Штормовое предупреждение: возможны сели, а также подъем уровня воды в реках
Если не&nbsp;поехали на&nbsp;Иссык-Куль.&nbsp;12&nbsp;ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от&nbsp;жары Если не поехали на Иссык-Куль. 12 ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от жары
После задержания вице-мэра: на&nbsp;улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт После задержания вице-мэра: на улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт
В&nbsp;Бишкеке задержаны подозреваемые в&nbsp;мошенничестве с&nbsp;виртуальными активами В Бишкеке задержаны подозреваемые в мошенничестве с виртуальными активами
Бизнес
Стабильная связь и&nbsp;высокая скорость интернета&nbsp;&mdash; MEGA обновляет&nbsp;4G Стабильная связь и высокая скорость интернета — MEGA обновляет 4G
Beeline вручил призы победителям лотереи &laquo;Билет на&nbsp;миллион&raquo; Beeline вручил призы победителям лотереи «Билет на миллион»
Забирайте классный подарок при покупке самоката в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка Забирайте классный подарок при покупке самоката в O!Store — есть рассрочка
Официальное заявление ЧПК &laquo;Джунда&raquo; Официальное заявление ЧПК «Джунда»
21 июля, понедельник
18:07
Бишкекчане пожаловались: выехать с «Юг-2» — квест с риском для жизни Бишкекчане пожаловались: выехать с «Юг-2» — квест с рис...
18:05
Музей ретроавтомобилей построят в Бишкеке на территории Западного автовокзала
17:38
В Балыкчи в ночное время начали сносить павильоны
17:31
В Бангладеш учебный самолет упал на территории колледжа и школы, есть погибшие
17:30
Кыргызстан рассказал Монголии о преимуществах инвестирования в страну