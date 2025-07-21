Кыргызстан и Китай расширят академические обмены и запустят новые R&D-проекты

В Чолпон-Ате состоялось второе заседание кыргызско-китайской комиссии по научно-техническому сотрудничеству. В ее рамках подписали Протокол и Меморандум о взаимопонимании, призванные углубить взаимодействие в сфере науки, технологий и инноваций, сообщила пресс-служба Министерства науки, высшего образования и инноваций.

По ее данным, стороны подвели итоги двухлетнего сотрудничества, в течение которых запущены совместные лаборатории, исследовательские проекты, программы обмена и платформы по трансферу технологий. Особое внимание уделялось развитию «зеленых» технологий, умного сельского хозяйства, биомедицины, охраны культурного наследия и цифровизации.

Успешно работают кыргызско-китайские лаборатории, специализирующиеся на защите растений, охране культурного наследия, чистой энергетике и ветеринарии.

Основные договоренности и перспективы

В ходе заседания достигнуты договоренности, определяющие дальнейшее развитие сотрудничества.

Стажировки для молодых ученых . 10 кыргызстанских молодых ученых пройдут академическую стажировку в Китае в ближайшие два года.

Программа обмена . Будет создана программа обмена между партнерскими институтами двух стран.

Совместные R&D-проекты . Запускается первый конкурс на совместные R&D-проекты с финансированием до 1,5 миллиона юаней на каждый проект.

Развитие лабораторий . Открываются и модернизируются научные лаборатории в сфере энергетики, сельского хозяйства, экологии и медицины.

Поддержка инфраструктурных проектов. Продолжается научно-техническое сотрудничество в рамках строительства железной дороги Кыргызстан — Китай — Узбекистан.

Справка 24.kg R&D проекты (исследования и разработки) — это инициативы, направленные на создание новых продуктов, технологий и улучшение существующих решений, что помогает компаниям оставаться конкурентоспособными.

Министр науки КР Бактияр Орозов подчеркнул положительную динамику двустороннего образовательного обмена, отметив, что свыше 4 тысяч 200 кыргызстанских студентов обучаются в вузах Китая, а около 450 китайских граждан — в кыргызских университетах. Он также выразил заинтересованность в китайской инициативе по обучению менеджеров трансфера технологий для стран ШОС.

Третье заседание комиссии запланировано на 2027 год в Китае.