15:36
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Кыргызстан и Китай расширят академические обмены и запустят новые R&D-проекты

В Чолпон-Ате состоялось второе заседание кыргызско-китайской комиссии по научно-техническому сотрудничеству. В ее рамках подписали Протокол и Меморандум о взаимопонимании, призванные углубить взаимодействие в сфере науки, технологий и инноваций, сообщила пресс-служба Министерства науки, высшего образования и инноваций.

По ее данным, стороны подвели итоги двухлетнего сотрудничества, в течение которых запущены совместные лаборатории, исследовательские проекты, программы обмена и платформы по трансферу технологий. Особое внимание уделялось развитию «зеленых» технологий, умного сельского хозяйства, биомедицины, охраны культурного наследия и цифровизации.

Успешно работают кыргызско-китайские лаборатории, специализирующиеся на защите растений, охране культурного наследия, чистой энергетике и ветеринарии.

Основные договоренности и перспективы

В ходе заседания достигнуты договоренности, определяющие дальнейшее развитие сотрудничества.

  • Стажировки для молодых ученых. 10 кыргызстанских молодых ученых пройдут академическую стажировку в Китае в ближайшие два года.

  • Программа обмена. Будет создана программа обмена между партнерскими институтами двух стран.

  • Совместные R&D-проекты. Запускается первый конкурс на совместные R&D-проекты с финансированием до 1,5 миллиона юаней на каждый проект.

  • Развитие лабораторий. Открываются и модернизируются научные лаборатории в сфере энергетики, сельского хозяйства, экологии и медицины.

  • Поддержка инфраструктурных проектов. Продолжается научно-техническое сотрудничество в рамках строительства железной дороги Кыргызстан — Китай — Узбекистан.

Справка 24.kg

R&D проекты (исследования и разработки) — это инициативы, направленные на создание новых продуктов, технологий и улучшение существующих решений, что помогает компаниям оставаться конкурентоспособными. 

Министр науки КР Бактияр Орозов подчеркнул положительную динамику двустороннего образовательного обмена, отметив, что свыше 4 тысяч 200 кыргызстанских студентов обучаются в вузах Китая, а около 450 китайских граждан — в кыргызских университетах. Он также выразил заинтересованность в китайской инициативе по обучению менеджеров трансфера технологий для стран ШОС.

Третье заседание комиссии запланировано на 2027 год в Китае.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336968/
просмотров: 73
Версия для печати
Материалы по теме
Цифровую модель рельефа дна озера Иссык-Куль составили российские ученые
Сладости и сыр, съеденные перед сном, вызывают ночные кошмары — исследование
Метод получения парацетамола из пластика разработали ученые
Израиль заявил об убийстве ведущих иранских ученых-ядерщиков и назвал их имена
Кыргызстан и Китай наращивают сотрудничество в сфере науки и технологий
В Кыргызстане упрощают процедуры в сфере науки и высшего образования
Ученые Китая установили побочную пользу препаратов для снижения холестерина
Дональд Трамп прекратил финансирование исследований опасных вирусов
Евросоюз инвестирует 500 миллионов евро в привлечение ученых из США
Центр исследований сельского и лесного хозяйства создадут в Чуйской области
Популярные новости
Штормовое предупреждение: возможны сели, а&nbsp;также подъем уровня воды в&nbsp;реках Штормовое предупреждение: возможны сели, а также подъем уровня воды в реках
Если не&nbsp;поехали на&nbsp;Иссык-Куль.&nbsp;12&nbsp;ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от&nbsp;жары Если не поехали на Иссык-Куль. 12 ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от жары
После задержания вице-мэра: на&nbsp;улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт После задержания вице-мэра: на улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт
После спора из-за мусора пляж на Иссык-Куле закрыли бетонными блоками После спора из-за мусора пляж на Иссык-Куле закрыли бетонными блоками
Бизнес
Beeline вручил призы победителям лотереи &laquo;Билет на&nbsp;миллион&raquo; Beeline вручил призы победителям лотереи «Билет на миллион»
Забирайте классный подарок при покупке самоката в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка Забирайте классный подарок при покупке самоката в O!Store — есть рассрочка
Официальное заявление ЧПК &laquo;Джунда&raquo; Официальное заявление ЧПК «Джунда»
Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком
21 июля, понедельник
15:32
Beeline вручил призы победителям лотереи «Билет на миллион» Beeline вручил призы победителям лотереи «Билет на милл...
15:29
Кыргызстан и Китай расширят академические обмены и запустят новые R&D-проекты
15:19
Как идет реконструкция курорта «Джети-Огуз», показал управделами президента
15:03
Экономика Кыргызстана «перегревается». Так ли это и чем это нам грозит
14:53
Пожар на территории школы № 5 в Бишкеке: горел строительный мусор