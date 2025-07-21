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Общество

После жалоб горожан мэрия показала полив катальп на Молодой Гвардии

После сообщений в соцсетях о засыхающих деревьях на бульваре Молодой Гвардии столичная мэрия отреагировала — в официальных аккаунтах муниципалитета опубликовали видео, где коммунальщики поливают молодые катальпы.

«Полив осуществляется по графику», — говорится в сообщении.

В муниципалитете подчеркнули, что за высаженными деревьями ведется уход, несмотря на жаркую погоду.

Ранее очевидцы жаловались, что молодые катальпы в нижней части бульвара вянут буквально на глазах, и просили хотя бы «подогнать поливалку». Жалоба вызвала общественный резонанс.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336960/
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