После жалоб горожан мэрия показала полив катальп на Молодой Гвардии

После сообщений в соцсетях о засыхающих деревьях на бульваре Молодой Гвардии столичная мэрия отреагировала — в официальных аккаунтах муниципалитета опубликовали видео, где коммунальщики поливают молодые катальпы.

«Полив осуществляется по графику», — говорится в сообщении.

В муниципалитете подчеркнули, что за высаженными деревьями ведется уход, несмотря на жаркую погоду.

Ранее очевидцы жаловались, что молодые катальпы в нижней части бульвара вянут буквально на глазах, и просили хотя бы «подогнать поливалку». Жалоба вызвала общественный резонанс.