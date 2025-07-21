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Общество

Зарегистрировать детей в школу до 15 августа призывает Минпросвещения КР

Министерство просвещения обратилось к родителям с рекомендацией успеть зарегистрировать ребенка в школу до 15 августа 2025 года через цифровую платформу 1mektep.edu.gov.kg и приложение «Түндүк».

По состоянию на 21 июля всего в первый и второй классы зачислено 171,8 тысячи детей, 117,6 тысячи мест остаются свободными, в том числе 27,3 тысячи льготных.

«Уважаемые родители, просим вас не ждать последних дней подачи заявления. Рекомендуем подать документы заранее, чтобы быть уверенными в своевременном зачислении ребенка и иметь время на корректировку, если потребуется (например, при прикреплении документов по льготе)», — советуют в ведомстве.

В Минпросвещения добавили, что новая система автоматического зачисления в школу «Мектеп» уже интегрируется с цифровым дневником «Э-Күндөлүк». То есть после зачисления данные ребенка автоматически появятся в электронном дневнике. Родителям и учителям станет проще отслеживать расписание, успеваемость и посещаемость.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336958/
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