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Общество

В Балыкчи заложили капсулу под строительство ипотечных домов

В Балыкчи состоялось знаковое для местных жителей событие — торжественная церемония закладки капсулы в фундамент нового ипотечного жилого комплекса. Согласно проекту, построят современные 12-этажные дома, рассчитанные на 3 тысячи 700 квартир.

Как отметил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев, реализация масштабного проекта — это наглядный результат политики Садыра Жапарова, для которого жилищный вопрос остается одним из приоритетных направлений. Глава государства поставил перед собой задачу не только улучшить качество жизни граждан, но и системно обеспечивать базовые социальные потребности населения.

«Каждый кирпич, каждый элемент строящегося дома — это символ ответственности и заботы государства. Развитие страны невозможно без прочной основы — собственного жилья для каждой семьи», — подчеркнул Каныбек Туманбаев.

Строительство жилья будут вести поэтапно. Новый жилой массив станет одним из крупнейших в регионе и заложит основу для развития инфраструктуры и повышения комфорта городской среды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336940/
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