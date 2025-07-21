В Бишкеке нет ни одной школы без классов с кыргызским языком обучения

В Бишкеке не осталось ни одной школы без классов с кыргызским языком обучения. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила вице-мэр города Виктория Мозгачева.

«Мы придерживаемся политики государства, чтобы развивать госязык и чтобы дети могли максимально изучать его с начальных классов. Четырнадцать школ полностью с кыргызским языком обучения, все остальные на двух языках. Всего в столице 120 школ», — сказала она.

Вице-мэр напомнила об онлайн-записи в первые и вторые классы.

«Всего открывали квоту в 30,5 тысячи. На сегодня в столичных школах остались 1 тысяча 840 обычных свободных мест и 1 тысяча 937 — для льготной категории. В первую очередь заполнены пять-шесть так называемых статусных школ, в последующем начали заполняться другие. Недобора детей в учебных заведениях не наблюдается. К сожалению, больше вопросов возникает по поводу того, что родители не хотят записывать детей в классы с кыргызским языком обучения. Бывает, что они регистрируют, выбирают язык обучения, а потом требуют перевести их ребенка в другой класс. Однако родители самостоятельно выбирают язык обучения и должны быть внимательны», — отметила она.

Виктория Мозгачева добавила, что поступает ряд обращений от родителей, которые не смогли записать детей по микроучастку.

«Ситуации разные, и каждый случай будет разбираться индивидуально. Родители могут зарегистрировать детей в ближайшие школы, а если там мест нет, то написать заявление в районный центр образования, и этот вопрос будет рассматриваться. Ни один ребенок не останется без образования. Мы сделаем все, чтобы дети обучались в школах, для этого принимаются меры, готовятся кабинеты, закупается мебель, чтобы дети не почувствовали дискомфорта», — заверила она.

Отметим, что, согласно официальной статистике, в классы с кыргызским языком обучения в Бишкеке записалось больше детей, чем с русским.