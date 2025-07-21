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Общество

Более 68 миллионов сомов предусмотрели на учебники для школ Бишкека

В 2025 году предусмотрено 68,5 миллиона сомов на приобретение учебников для столичных школ. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева.

По ее словам, мэрия получила список рекомендованных учебников от Министерства просвещения. Районные центры образования заключили договоры с типографией «Учкун» и могут приобретать необходимые книги.

Отметим, что по проекту программы развития социальной защиты населения Бишкека на 2026-2028 годы обеспеченность учебниками по столице составляет 71,5 процента, в том числе в школах с кыргызским языком обучения — 76 процентов, с русским — 67 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336931/
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