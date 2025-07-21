Охрана, камеры, ремонт. Школы в Бишкеке готовят к новому учебному году

В образовательных учреждениях Бишкека идет интенсивная подготовка к новому, 2025/26 учебному году. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, в столице функционирует 244 образовательные организации — 120 школ, 118 детских садов и 6 центров детского творчества.

В учреждениях проводится капитальный и текущий ремонт, обновляется оборудование для создания благоприятных условий для школьников.

«С каждым годом в Бишкеке растет число школьников. Если раньше ежегодный прирост составлял 10-12 тысяч, то после административно-территориальной реформы число учащихся в столичных школах достигло 236 тысяч», — сказала Виктория Мозгачева.

Она добавила, что запись в первые и вторые классы продолжается. Дети, достигшие шести-семилетнего возраста, в обязательном порядке должны в сентбяре пойти в школу. На сегодня в столичных учебных заведениях остались 1 тысяча 840 обычных свободных мест и 1 тысяча 937 — для льготной категории.

Вице-мэр отметила, что в школах обновляют и устанавливают видеокамеры, вопрос охраны решен.