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Общество

Знаменитый кетчуп «Хайнс» производят из томатов Жайылского района

В фермерском хозяйстве «Экуражай» Жайылского района на площади 270 гектаров выращивают помидоры с применением современных технологий. На томатах, покрывающих эту площадь, установлена система капельного орошения, что позволяет повысить урожайность. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, рассада в полевых условиях выращивается в автоматизированных условиях, а сбор урожая осуществляется механизированным способом.

В этом году здесь высажены томаты сортов «Хайнс», «Талант», «Бленд» и других. Именно из томатов сорта «Хайнс» производят знаменитый кетчуп под одноименным названием. Кроме того, в фермерском хозяйстве «Экуражай» выращивают высокоурожайные европейские гибриды, предназначенные для переработки, в том числе для производства томатной пасты. Весь собранный урожай полностью реализуется ООО «Айлана», которое занимается переработкой томатов.

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев рассказал об эффективности современных технологий.

«Преимущество капельного орошения в том, что вода используется экономно, без перерасхода. Она поступает непосредственно к корням растения, в результате чего оно растет быстро и хорошо. Уменьшаются болезни и сорняки, так как вода не смачивает полностью поверхность почвы. А выращивание в автоматизированных условиях обеспечивает равномерный рост рассады и получение высококачественного урожая. Так как рассада защищена от болезней, создается контролируемый микроклимат. В результате механизированной уборки сокращаются трудозатраты. Создается возможность быстро и без потерь собрать урожай. Сокращаются сроки уборки. Это создает условия для своевременного выпуска на рынок высококачественной продукции», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336924/
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