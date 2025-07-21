10:39
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Катальпы умирают от жары: жители просят полить деревья на Молодой Гвардии

Жители Бишкека бьют тревогу: вдоль бульвара Молодой Гвардии, в нижней части города, от жары засыхают недавно высаженные катальпы. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По их словам, деревья не выдерживают аномальной жары и буквально «горят» под палящим солнцем. Особенно тревожит тот факт, что речь идет о молодых деревьях, высаженных совсем недавно в рамках программы озеленения столицы.

«Неужели нельзя хотя бы поливалку подогнать? Зачем сажать, если потом не ухаживать?» — возмущаются пользователи.

Они призывают мэрию и городские службы оперативно вмешаться и спасти деревья, пока еще не поздно. Напомним, что в последние недели температура воздуха в Бишкеке стабильно держится выше +35 градусов, и отсутствие полива ставит под угрозу все зеленое благоустройство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336901/
просмотров: 501
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека объявила охоту на фейки — и, кажется, нечаянно сама ими обзавелась
Мэрия Бишкека убрала светофор и заблокировала целый микрорайон. Жители против
Рабочие красят трубу ТЭЦ под веселую музыку — мэрия показала видео
В мэрии Бишкека прокомментировали увольнение акима Ленинского района
Нового акима назначили в Ленинском районе Бишкека
Задержанный ГКНБ Бакытбек Шеримбеков освобожден от должности в мэрии Бишкека
В Бишкеке упразднили должности вице-мэров по ТЭК и дорогам
Мэр Бишкека проверил незаконную свалку в районе «Орок» и потребовал принять меры
Мэрия Бишкека: ремонт на улице Льва Толстого продолжается, задержек нет
Новым вице-мэром Бишкека стал директор столичной ТЭЦ
Популярные новости
Штормовое предупреждение: возможны сели, а&nbsp;также подъем уровня воды в&nbsp;реках Штормовое предупреждение: возможны сели, а также подъем уровня воды в реках
Если не&nbsp;поехали на&nbsp;Иссык-Куль.&nbsp;12&nbsp;ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от&nbsp;жары Если не поехали на Иссык-Куль. 12 ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от жары
После задержания вице-мэра: на&nbsp;улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт После задержания вице-мэра: на улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт
После спора из-за мусора пляж на&nbsp;Иссык-Куле закрыли бетонными блоками После спора из-за мусора пляж на Иссык-Куле закрыли бетонными блоками
Бизнес
Официальное заявление ЧПК &laquo;Джунда&raquo; Официальное заявление ЧПК «Джунда»
Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком
MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по&nbsp;всему Кыргызстану MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану
Какие сериалы в&nbsp;центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в&nbsp;кинотеатре Start Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
21 июля, понедельник
10:32
С начала 2025 года объем перевозок между Россией и Кыргызстаном вырос в 1,5 раза С начала 2025 года объем перевозок между Россией и Кырг...
10:15
Президент Монголии посетил историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит»
10:15
Только 3 процента россиян считают мигрантов полезными для развития экономики РФ
10:13
Фальшивые «Кола» и «Пепси» разливались в подпольном цехе в Аксы
10:10
На джайлоо Кок-Жайык установлен экологический пост