Катальпы умирают от жары: жители просят полить деревья на Молодой Гвардии

Жители Бишкека бьют тревогу: вдоль бульвара Молодой Гвардии, в нижней части города, от жары засыхают недавно высаженные катальпы. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По их словам, деревья не выдерживают аномальной жары и буквально «горят» под палящим солнцем. Особенно тревожит тот факт, что речь идет о молодых деревьях, высаженных совсем недавно в рамках программы озеленения столицы.

«Неужели нельзя хотя бы поливалку подогнать? Зачем сажать, если потом не ухаживать?» — возмущаются пользователи.

Они призывают мэрию и городские службы оперативно вмешаться и спасти деревья, пока еще не поздно. Напомним, что в последние недели температура воздуха в Бишкеке стабильно держится выше +35 градусов, и отсутствие полива ставит под угрозу все зеленое благоустройство.