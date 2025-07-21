В КР заключено 1 тысяча 286 социальных контрактов для запуска семейных проектов

В 2025 году в Кыргызской Республике 13 тысячам 333 малообеспеченным семьям предоставлена возможность получения социального контракта в размере 150 тысяч сомов для выхода из бедности и повышения доходов. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

По ее данным, социальный контракт направлен на поддержку семей в открытии личного дела, развитии подсобного хозяйства, приобретении оборудования и инструментов для трудовой занятости. В рамках контракта граждане могут получить сопровождение и обучение для устойчивого ведения хозяйства и повышения самостоятельного дохода.

По состоянию на 1 июля по республике заключено 1 тысяча 286 социальных контрактов, семьи уже начали осваивать полученные средства для запуска доходных проектов. Реализация социального контракта является частью мероприятий по сокращению бедности, поддержке самозанятости граждан.

С 2024-го участникам программ социальной поддержки на основе социального контракта предоставляются беспроцентные кредиты для развития предпринимательской деятельности. По состоянию на 1 июля беспроцентные кредиты получили 149 граждан по всей стране.

Дополнительную информацию можно получить в территориальных управлениях Министерства труда, социального обеспечения и миграции.