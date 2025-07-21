Кыргызстан заверил ЮНЕСКО, что не намерен строить ГЭС в заповеднике Беш-Арал

Западный Тянь-Шань временно спасен от плотин и приисков. Об этом сообщили в международной экологической коалиции «Реки без границ» (Rivers without Boundaries).

Фото СМИ. Западный Тянь-Шань

Отмечается, что благодаря усилиям экологов удалось как минимум отсрочить разрушение уникального объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Западный Тянь-Шань».

В ходе обсуждения на очередной сессии Комитета всемирного наследия в Париже принято компромиссное решение, которое тем не менее дает надежду на сохранение совместного природного достояния Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана от разрушительных промышленных проектов.

«Основываясь на докладе Rivers without Boundaries и собственных наблюдениях, эксперты пришли к неутешительному выводу: планы по строительству многочисленных плотин гидроэлектростанций и горнолыжных курортов, а также продолжающаяся добыча золота представляют прямую угрозу выдающейся универсальной ценности Западного Тянь-Шаня. Особое беспокойство у экспертов вызвали проект строительства Чаткальской ГЭС в кыргызском Беш-Аральском заповеднике и план возведения каскада ГЭС на реке Угам в казахстанском Сайрам-Угамском национальном парке», — говорится в сообщении.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО потребовал от РК приостановить проект каскада ГЭС на реке Угам до проведения новой, более тщательной оценки его воздействия на объект наследия.

КР предписано полностью прекратить золотодобычу на территории объекта и восстановить нарушенные экосистемы, в ответ на что страна уже заявила о планах по отзыву лицензий у недропользователей.

Кыргызстан также заверил ЮНЕСКО, что не имеет актуальных намерений строить ГЭС в заповеднике Беш-Арал.

РУз, в свою очередь, объявила об отмене строительства Акбулакской ГЭС.

Три государства региона должны представить карту существующих и планируемых ГЭС в бассейнах рек, где расположены участки объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Западный Тянь-Шань», чтобы оценить необходимость стратегической экологической оценки воздействия на объект наследия всей совокупности планируемых гидроэнергетических проектов.

«Для Казахстана это означает необходимость фундаментального пересмотра проекта водоснабжения Туркестанской области в сторону минимизации его воздействия на природу и проведение новой оценки воздействия на всемирное наследие с учетом водных экосистем и эндемичных видов рыб. Для Кыргызстана это четкий и недвусмысленный сигнал к полному и безоговорочному отказу от губительной для рек золотодобычи в Беш-Аральском заповеднике и, разумеется, от любых планов строительства там ГЭС», — сказал международный координатор коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов.

По мнению эколога, если страны будут следовать принятому в Париже решению ЮНЕСКО, то появляется шанс сохранить Западный Тянь-Шань как уникальный объект всемирного наследия. Если решение будет проигнорировано, то потребуется вмешательство на международном уровне: объект будет включен в специальный список «Наследие под угрозой», что предусматривает обязательную разработку под эгидой ЮНЕСКО плана принятия срочных мер по спасению объекта.

Экологическая коалиция «Реки без границ» (Rivers without Boundaries) — международная сеть неправительственных организаций и экспертов, занимающихся защитой трансграничных рек и продвижением лучших практик управления речными бассейнами.