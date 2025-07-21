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Общество

Детей, оставшихся без попечения родителей, навестил мэр Бишкека

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев посетил центр реинтеграции детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «Айданек». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

Градоначальник ознакомился с условиями проживания детей, деятельностью учреждения и пообщался с персоналом.

По итогам он поручил:

  • провести ремонтные работы на детской площадке;
  • подготовить предложения по улучшению условий труда и повышению мотивации сотрудников;
  • МП «Бишкекзеленстрой» озеленить и благоустроить территорию центра;
  • рассмотреть вопрос о выделении автотранспорта для нужд учреждения.

Айбек Джунушалиев подчеркнул важность поддержки социальных учреждений, оказывающих помощь детям в трудной жизненной ситуации, и передал сладкие подарки.

Центр «Айданек» оказывает социальную, психологическую и первичную медицинскую помощь детям от 3 до 18 лет, которые остались без попечения или оказались на улице. В настоящее время здесь находятся 55 ребят.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336885/
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