Детей, оставшихся без попечения родителей, навестил мэр Бишкека

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев посетил центр реинтеграции детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «Айданек». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Фото пресс-службы мэрии

Градоначальник ознакомился с условиями проживания детей, деятельностью учреждения и пообщался с персоналом.

По итогам он поручил:

провести ремонтные работы на детской площадке;

подготовить предложения по улучшению условий труда и повышению мотивации сотрудников;

МП «Бишкекзеленстрой» озеленить и благоустроить территорию центра;

рассмотреть вопрос о выделении автотранспорта для нужд учреждения.

Айбек Джунушалиев подчеркнул важность поддержки социальных учреждений, оказывающих помощь детям в трудной жизненной ситуации, и передал сладкие подарки.

Центр «Айданек» оказывает социальную, психологическую и первичную медицинскую помощь детям от 3 до 18 лет, которые остались без попечения или оказались на улице. В настоящее время здесь находятся 55 ребят.