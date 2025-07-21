Внимание! В центре Бишкека временно отключат подачу горячей воды

В центре Бишкека сегодня временно отключат подачу горячей воды. Об этом сообщает мэрия.
По ее данным, сегодня с 8.00 до 20.00 в рамках ремонтных работ будет произведена переврезка трубопроводов тепловой сети по улице Усенбаева.
В связи с этим будет ограничена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:
- улица Московская, 86;
- улица Абдрахманова, 125/1, 119, 105/1, 105/2, 105/3;
- улица Усенбаева, 26, 37, 40 (родильный дом № 1), 41 (управление Верховного комиссара ООН по правам человека);
- улица Боконбаева, 61;
- улица Шопокова, 34, 36.
Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» информирует о временных неудобствах и рассчитывает на понимание горожан.