Внимание! В центре Бишкека временно отключат подачу горячей воды

В центре Бишкека сегодня временно отключат подачу горячей воды. Об этом сообщает мэрия.

По ее данным, сегодня с 8.00 до 20.00 в рамках ремонтных работ будет произведена переврезка трубопроводов тепловой сети по улице Усенбаева.

В связи с этим будет ограничена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:

улица Московская, 86;

улица Абдрахманова, 125/1, 119, 105/1, 105/2, 105/3;

улица Усенбаева, 26, 37, 40 (родильный дом № 1), 41 (управление Верховного комиссара ООН по правам человека);

улица Боконбаева, 61;

улица Шопокова, 34, 36.

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» информирует о временных неудобствах и рассчитывает на понимание горожан.