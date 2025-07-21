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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

На ремонт закрывается перекресток улицы Московской и бульвара Молодой Гвардии

В Бишкеке на ремонт закрывается перекресток улицы Московской и бульвара Молодой Гвардии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, в рамках капитального ремонта дороги этот участок будет временно закрыт для движения транспорта.

Уточняется, что сегодня будет закрыта западная сторона перекрестка для фрезерования, после чего начнется укладка асфальта.

22 июля работы пройдут на восточной стороне — сначала фрезерование, затем укладка асфальта.

24 июля планируется закрытие улицы Некрасова на участке, прилегающем к ремонтной зоне, на одну неделю.

Муниципалитет просит отнестись с пониманием к временным неудобствам и рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336883/
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