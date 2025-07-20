18:54
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Четверо детей, оставшихся без попечения родителей, возвращены на родину

Четверо детей, оставшихся без попечения родителей, возвращены на родину, сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

Минтруда
Фото Минтруда

По данным пресс-службы ведомства, в сотрудничестве с Посольством Кыргызстана в России на родину вернулись четверо детей, оставшихся без попечения родителей на территории РФ.

Двое из них переданы под опеку близких родственников, двое других временно размещены в специализированное детское учреждение. Проводится необходимая работа по обеспечению их прав, безопасности и социальной защиты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336876/
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
Из Москвы в Кыргызстан вернули троих детей, оставшихся без попечения родителей
Минтруда вернуло в Кыргызстан из России двоих детей
Из России в Бишкек доставили четырех детей, оставшихся без попечения родителей
В Кыргызстан из Москвы возвращены пятеро детей, оставшихся без попечения
Из Сирии вернули в Кыргызстан 31 женщину и 65 детей
Возврат детей из Ирака. Дипломаты готовы к выезду за ними
Правительство вернет детей-кыргызстанцев из Ирака
Из России в Кыргызстан вернули четверых детей, оставшихся без попечения
Популярные новости
Штормовое предупреждение: возможны сели, а&nbsp;также подъем уровня воды в&nbsp;реках Штормовое предупреждение: возможны сели, а также подъем уровня воды в реках
Если не&nbsp;поехали на&nbsp;Иссык-Куль.&nbsp;12&nbsp;ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от&nbsp;жары Если не поехали на Иссык-Куль. 12 ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от жары
После задержания вице-мэра: на&nbsp;улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт После задержания вице-мэра: на улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт
Мастер-класс от&nbsp;мэра в&nbsp;отставке: бывший глава Балыкчи дрифтует у&nbsp;Сон-Куля Мастер-класс от мэра в отставке: бывший глава Балыкчи дрифтует у Сон-Куля
Бизнес
Официальное заявление ЧПК &laquo;Джунда&raquo; Официальное заявление ЧПК «Джунда»
Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком
MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по&nbsp;всему Кыргызстану MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану
Какие сериалы в&nbsp;центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в&nbsp;кинотеатре Start Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
20 июля, воскресенье
18:30
21 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет 21 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:02
Четверо детей, оставшихся без попечения родителей, возвращены на родину
17:41
Асфальт, туалеты, автоматика, простор. В Оше открыли отремонтированный авторынок
17:12
Первый в истории гастрофестиваль «BaiQymyz — бапталған қымыз» проходит в Астане
16:38
Почти 500 тысяч протоколов составлено на нарушителей ПДД с начала года