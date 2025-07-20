Четверо детей, оставшихся без попечения родителей, возвращены на родину, сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

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По данным пресс-службы ведомства, в сотрудничестве с Посольством Кыргызстана в России на родину вернулись четверо детей, оставшихся без попечения родителей на территории РФ.

Двое из них переданы под опеку близких родственников, двое других временно размещены в специализированное детское учреждение. Проводится необходимая работа по обеспечению их прав, безопасности и социальной защиты.