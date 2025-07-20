Асфальт, туалеты, автоматика, простор. В Оше открыли отремонтированный авторынок

Сегодня в городе Ош открыли авторынок, расположенный на улице Кокум-бия. Он был полностью отремонтирован и введен в эксплуатацию, сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, в церемонии открытия приняли участие мэр Женишбек Токторбаев, председатель городского кенеша Болот Баетов и местные жители.

На территории отремонтированного авторынка теперь полностью заасфальтированы парковки, построены дополнительные крытые ограждения, объекты общественного питания, туалеты и административные здания, установлено специальное ограждение по периметру, а также автоматическая система оплаты на въезде.