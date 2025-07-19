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Общество

Мульти-диагностическая мобильная клиника продолжает работу в Таласской области

Министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев в ходе рабочей поездки в Таласскую область ознакомился с деятельностью мобильной мульти-диагностической клиники, которая начала свою работу с 30 июня 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, за это время специалисты провели 7 тысяч 709 консультаций и обследований для 3 тысяч 272 жителей города Талас, включая консультации семейных врачей, гинекологов, офтальмологов, оториноларингологов и других специалистов.

Три месяца мобильная клиника будет работать по всей Таласской области и проводить обследования населению численностью более 275 тысяч человек. Далее планируется направить клинику в Ала-Букинский район Джалал-Абадской области.

С 2021 года мобильная клиника уже посетила все области страны, за исключением Баткенской. Основная цель — сделать качественные диагностические услуги более доступными для жителей отдаленных регионов, а также своевременно выявлять и предупреждать заболевания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336848/
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