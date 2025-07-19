Безопасно и по инструкции. Бермет Барыктабасова про скандальное фото из ФАПа

«Сдавать мокроту на воздухе — это по инструкции», — заявила на своей странице в Facebook председатель Независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова, комментируя условия в одном из фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) Панфиловского района Чуйской области.

Ранее сообщалось, что место для сбора мокроты вызывает сомнения в соблюдении санитарных норм.

Фото из соцсетей. На территории ФАПа в Панфиловском районе

«В чем здесь опасность и унижение для пациентов сдать мокроту на воздухе, снаружи? Это же по инструкции! Тюремная система и система противотуберкулезных больниц взрастила штаммы-монстры, которые не берет ни один антибиотик в мире. Ни одна больница не имела адекватной аэрации (проветривания) путем принудительно приточно-вытяжной вентиляции. И сейчас нет. Чтобы не перезаражать всех такими штаммами в стационарах, где подолгу лежат больные, первичный туберкулез вывели на первичку. Он успешно лечится и быстро купируется», — написала Бермет Барыктабасова.

Она отметила: чтобы при первых жалобах на кашель больше двух недель определить штамм туберкулезной палочки, нужна мокрота.

«Палочка Коха боится солнечных лучей. Микобактерия, чуть не сгубившая человечество, любит сырость, подвалы, закрытые помещения, где нет смены воздуха. Чтобы обезопасить медперсонал и всех пациентов друг от друга, сбор мокроты происходит снаружи, под козырьком здания от дождя, на воздухе, на отдельном выходе. Человеку порой трудно выделить мокроту в баночку, приходится долго отхаркивать ее. Ничего в этом унизительного, тем более опасного — нет», — считает Бермет Барыктабасова.

По ее словам, в ФАПе нашли одно из простейших разумных решений. «Нет ни малейшей необходимости тратить деньги на место для сбора мокроты — хоромы, фасад... Дешево и сердито, безопасно и эффективно. Не придумывайте медицину, которая старше вас на тысячелетия. Лучше чаще мойте руки, ешьте фрукты, высыпайтесь, отдыхайте на природе, двигайтесь и не медлите зайти к врачу в поликлинику, если кашель больше двух недель», — советует Бермет Барыктабасова.