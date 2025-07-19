22:29
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Безопасно и по инструкции. Бермет Барыктабасова про скандальное фото из ФАПа

«Сдавать мокроту на воздухе — это по инструкции», — заявила на своей странице в Facebook председатель Независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова, комментируя условия в одном из фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) Панфиловского района Чуйской области.

Ранее сообщалось, что место для сбора мокроты вызывает сомнения в соблюдении санитарных норм.

из соцсетей
Фото из соцсетей. На территории ФАПа в Панфиловском районе

«В чем здесь опасность и унижение для пациентов сдать мокроту на воздухе, снаружи? Это же по инструкции! Тюремная система и система противотуберкулезных больниц взрастила штаммы-монстры, которые не берет ни один антибиотик в мире. Ни одна больница не имела адекватной аэрации (проветривания) путем принудительно приточно-вытяжной вентиляции. И сейчас нет. Чтобы не перезаражать всех такими штаммами в стационарах, где подолгу лежат больные, первичный туберкулез вывели на первичку. Он успешно лечится и быстро купируется», — написала Бермет Барыктабасова.

Она отметила: чтобы при первых жалобах на кашель больше двух недель определить штамм туберкулезной палочки, нужна мокрота.

«Палочка Коха боится солнечных лучей. Микобактерия, чуть не сгубившая человечество, любит сырость, подвалы, закрытые помещения, где нет смены воздуха. Чтобы обезопасить медперсонал и всех пациентов друг от друга, сбор мокроты происходит снаружи, под козырьком здания от дождя, на воздухе, на отдельном выходе. Человеку порой трудно выделить мокроту в баночку, приходится долго отхаркивать ее. Ничего в этом унизительного, тем более опасного — нет», — считает Бермет Барыктабасова.

По ее словам, в ФАПе нашли одно из простейших разумных решений. «Нет ни малейшей необходимости тратить деньги на место для сбора мокроты — хоромы, фасад... Дешево и сердито, безопасно и эффективно. Не придумывайте медицину, которая старше вас на тысячелетия. Лучше чаще мойте руки, ешьте фрукты, высыпайтесь, отдыхайте на природе, двигайтесь и не медлите зайти к врачу в поликлинику, если кашель больше двух недель», — советует Бермет Барыктабасова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336843/
просмотров: 312
Версия для печати
Материалы по теме
Учитель с открытой формой туберкулеза вела уроки в одной из школ — депутат
Останемся без лекарств? Глобальный фонд приостанавливает некоторые инвестиции
Кыргызстан присоединился к инициативе «Центральная Азия без туберкулеза»
Новая вакцина от туберкулеза появится в мире
Для борьбы с туберкулезом Кыргызстану нужна помощь доноров
Заболеваемость и смертность от туберкулеза в Кыргызстане стабильно снижаются
Ежегодно в Кыргызстане регистрируется более 5 тысяч новых случаев туберкулеза
О признаках и рисках заражения туберкулезом в Кыргызстане напомнили специалисты
Приемно-диагностическое отделение центра по борьбе с туберкулезом построят в Оше
Список работ, к которым не допустят болеющих туберкулезом, утвердил кабмин
Популярные новости
После задержания вице-мэра: на&nbsp;улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт После задержания вице-мэра: на улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт
Если не&nbsp;поехали на&nbsp;Иссык-Куль.&nbsp;12&nbsp;ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от&nbsp;жары Если не поехали на Иссык-Куль. 12 ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от жары
Штормовое предупреждение: возможны сели, а&nbsp;также подъем уровня воды в&nbsp;реках Штормовое предупреждение: возможны сели, а также подъем уровня воды в реках
Мастер-класс от&nbsp;мэра в&nbsp;отставке: бывший глава Балыкчи дрифтует у&nbsp;Сон-Куля Мастер-класс от мэра в отставке: бывший глава Балыкчи дрифтует у Сон-Куля
Бизнес
Официальное заявление ЧПК &laquo;Джунда&raquo; Официальное заявление ЧПК «Джунда»
Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком
MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по&nbsp;всему Кыргызстану MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану
Какие сериалы в&nbsp;центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в&nbsp;кинотеатре Start Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
19 июля, суббота
22:02
Безопасно и по инструкции. Бермет Барыктабасова про скандальное фото из ФАПа Безопасно и по инструкции. Бермет Барыктабасова про ска...
21:53
В Бишкеке обсудили проблемы урбанизации и городской мобильности
21:31
Лесные пожары в Канаде уничтожили территорию размером с Хорватию
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 июля: днем будет жарко
20:33
В первом туре в вузы Кыргызстана зачислено около 14 тысяч абитуриентов