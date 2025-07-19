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Общество

Лесные пожары в Канаде уничтожили территорию размером с Хорватию

Лесные пожары в Канаде уничтожили территорию размером с Хорватию. Всего сгорело более 5,5 миллиона гектаров леса, пишет DW.

В общей сложности в этом году в Канаде вспыхнуло уже около 3 тысячи лесных пожаров, из которых примерно 560 все еще бушуют, рассказали в Министерстве природных ресурсов Канады. На западе страны из опасных районов эвакуировано тысячи человек. Оттава обратилась за международной помощью. Сейчас в Канаде работают 533 пожарных из США, Новой Зеландии, Австралии, Коста-Рики и Мексики.

Сильные лесные пожары вызваны засухой и высокими температурами, которые регистрируются этим летом в Канаде. В последние годы климат в стране теплеет как минимум вдвое быстрее, чем в среднем по планете. Из-за этого зимы становятся мягче и короче, снега выпадает меньше, а летняя жара наступает раньше, что способствует возникновению пожаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336842/
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