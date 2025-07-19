В первом туре в вузы Кыргызстана зачислено около 14 тысяч абитуриентов. Об этом говорят открытые данные на портале «Абитуриент online».

По данным автоматизированной системы, из них лишь 3,7 тысячи человек приняты на бюджетные отделения, а около 10,3 тысячи — на контрактные.

Подавляющее большинство выбрало очную форму обучения, лишь чуть более 400 человек — заочную.

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Специальности в области образования выбрали наибольшее количество человек — 2,9 тысячи. Далее по популярности — гуманитарные специальности (1,85 тысячи), медицина (1,57 тысячи), информационные технологии (1,52 тысячи), экономика и финансы (1,28 тысячи) и юриспруденция (1,24 тысячи).

Отметим, что всего для участия в первом туре зарегистрировано 30 тысяч 871 талон, из них 19,8 тысячи — на контракт и 11 тысяч — на бюджет. Вузы рекомендовали к зачислению 22,3 тысячи абитуриентов.

С 21 июля стартует второй тур приемной кампании в вузах.