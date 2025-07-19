Женщину, которая пыталась броситься под машину в Бишкеке, нашли

Пресс-служба УВД Свердловского района Бишкека прокомментировала видео, распространившееся в социальных сетях, на котором неизвестная гражданка пыталась броситься под машину.

По ее данным, факт зарегистрирован в журнале учета информации.

В УДВ Свердловского района доставлены гражданки Х.С., 1999 года рождения, и М.С., 1998 года рождения. Последняя, находясь в алкогольном опьянении, нарушила Правила дорожного движения, тем самым создав помеху для водителей.

По результатам доследственной проверки материал передан в Службу общественной безопасности УВД Свердловского района для принятия мер. В отношении гражданок Х.С. и М.С. составлены протоколы, предусмотренные статьей 190 (нарушение Правил дорожного движения пешеходом) Кодекса КР о правонарушениях.