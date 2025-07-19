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Общество

В Бишкеке 20-21 июля ограничат движение транспорта. Приедет президент Монголии

В Бишкеке 20–21 июля вводится ограничение движения транспорта с связи с официальным визитом президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Кыргызскую Республику.

Как сообщает пресс-служба МВД, в связи с проведением мероприятий личный состав органов внутренних дел Бишкекского гарнизона переведен на усиленный режим несения службы.

Движение транспорта будет ограничено лишь на период проезда кортежа делегации по маршруту от аэропорта «Манас» до государственной резиденции и обратно.

«Учитывая значимость мероприятия, просим граждан с пониманием отнестись к введенным мерам. Чтобы избежать заторов, рекомендуем заранее планировать маршруты, соблюдать Правила дорожного движения и не оставлять автомобили вдоль центральных улиц города», — отмечают в МВД КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336832/
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