Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ представили новые данные по национальному покрытию иммунизацией в мире. Согласно отчету, 14,3 миллиона детей не получили за свою жизнь ни одной прививки.

Вакцинация служит одним из самых успешных инструментов в области общественного здравоохранения. В 1974 году Всемирная ассамблея здравоохранения запустила расширенную программу иммунизации (EPI) с целью обеспечить равноправный доступ к прививкам для всех детей вне зависимости от географического положения и социоэкономического статуса. В 1980-х годах в ее рамках ЮНИСЕФ с партнерами начали общемировую прививочную кампанию против предотвратимых инфекций, ставшую одной из самых масштабных логистических операций в истории мирного времени. Благодаря ей, к началу 1990 годов глобальный уровень иммунизации детей достиг 80 процентов.

Тем не менее охват вакцинацией до сих пор остается недостаточным. Основными причинами этого становятся ограниченный доступ к соответствующим службам, нарушения цепей поставок, конфликты, политическая и экономическая нестабильность, а также дезинформация по поводу вакцин.

Согласно новым данным, в 2024 году 89 процентов (около 115 миллионов) младенцев по всему миру получили как минимум одну дозу прививки от коклюша, дифтерии и столбняка, при этом 85 процентов (около 109 миллионов) получили все три необходимые ее дозы.

По сравнению с предыдущим годом примерно на 171 тысячу больше детей получили как минимум одну прививку, и на миллион — три дозы вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка. Тем не менее почти 20 миллионов недополучили хотя бы одну дозу, из них 14,3 миллиона вообще никогда ни от чего не прививались. Это на четыре миллиона больше, чем необходимо в соответствии с целями по глобальной иммунизации ВОЗ до 2030 года, и на 1,4 миллиона больше, чем в 2019 году, который служит точкой отсчета прогресса в их достижении.

Данные из 195 стран свидетельствуют о том, что в 131 из них как минимум 90 процентов детей получали как минимум одну дозу прививки от коклюша, дифтерии и столбняка стабильно 2019 года.

По оценкам ВОЗ, за предшествующие 50 лет глобальная иммунизация сохранила жизни не менее 154 миллионов человек.