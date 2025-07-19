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Общество

В Бишкеке состоится выставка художника из Чехии Томаша Стары

В «Галерее М» 21 июля состоится однодневная поп-арт-выставка рисунков и гравюр известного визуального художника и муралиста из Чехии Томаша Стары. Об этом сообщается на странице галереи в Instagram.

«Его работы — это смелый синтез графического искусства, уличной эстетики и поп-культуры. Яркие образы, ироничные смыслы и визуальные провокации — не пропустите!» — написали организаторы.

В этот же день перед открытием выставки пройдет мастер-класс от Томаша Стары, который подходит для начинающих и практикующих художников, дизайнеров, студентов и всех, кто хочет начать рисовать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336804/
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