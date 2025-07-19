Статус уполномоченных по вопросам предупреждения коррупции в КР хотят повысить

Статус уполномоченных по вопросам предупреждения коррупции в Кыргызстане хотят повысить. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила занимающая эту должность Назгуль Сыдыгалиева.

По ее словам, идея создания в 2012 году института уполномоченных по вопросам предупреждения коррупции заключалась в том, чтобы одна штатная единица в каждом государственном органе стояла на страже соблюдения добропорядочности — через создание системы предупреждения коррупции внутри органа.

«Мы должны участвовать во всех комиссиях, где возможен конфликт интересов или есть коррупционный риск — по проведению конкурсов, по этике и по проведению служебных расследований. Многие, даже госслужащие, ошибочно считают, что уполномоченные должны помогать ловить коррупционеров, это абсолютно не наша компетенция», — сказала Назгуль Сыдыгалиева.

Она отметила, что эта должность оказалась не в полной мере способной эффективно справиться со своей задачей в виду наличия конфликта интересов и низкого статуса.

«Согласно реестру муниципальных и государственных должностей, должность уполномоченного по вопросам предупреждения коррупции находится в группе старших должностей — на уровне заведующего сектора. Выше нас — завотделами, начальники управлений, руководители департаментов и ведомств, заместители министров и министры. Некоторые уполномоченные до сих пор находятся в подчинении своего начальника. Меня, к счастью, такая участь миновала, я нахожусь в подчинении своего министра, что очень правильно», — заметила Назгуль Сыдыгалиева.

Она добавила, что в рамках плана по реализации госстратегии по противодействию коррупции в КР на 2025-2030 годы стоит задача по усилению статуса и снятию конфликта интересов.

«Когда ты подчиняешься своему руководству, естественно, будет сложно выявлять какие-то риски внутри органа. Эти сложности не позволяют беспрепятственно запрашивать информацию у руководителей структурных подразделений, с точки зрения продвижения инициатив не гарантируют их успешность и, более того, препятствуют доведению предложений до высшего руководства», — подчеркнула Назгуль Сыдыгалиева.