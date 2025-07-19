17:47
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Статус уполномоченных по вопросам предупреждения коррупции в КР хотят повысить

Статус уполномоченных по вопросам предупреждения коррупции в Кыргызстане хотят повысить. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила занимающая эту должность Назгуль Сыдыгалиева.

По ее словам, идея создания в 2012 году института уполномоченных по вопросам предупреждения коррупции заключалась в том, чтобы одна штатная единица в каждом государственном органе стояла на страже соблюдения добропорядочности — через создание системы предупреждения коррупции внутри органа.

«Мы должны участвовать во всех комиссиях, где возможен конфликт интересов или есть коррупционный риск — по проведению конкурсов, по этике и по проведению служебных расследований. Многие, даже госслужащие, ошибочно считают, что уполномоченные должны помогать ловить коррупционеров, это абсолютно не наша компетенция», — сказала Назгуль Сыдыгалиева.

Она отметила, что эта должность оказалась не в полной мере способной эффективно справиться со своей задачей в виду наличия конфликта интересов и низкого статуса.

«Согласно реестру муниципальных и государственных должностей, должность уполномоченного по вопросам предупреждения коррупции находится в группе старших должностей — на уровне заведующего сектора. Выше нас — завотделами, начальники управлений, руководители департаментов и ведомств, заместители министров и министры. Некоторые уполномоченные до сих пор находятся в подчинении своего начальника. Меня, к счастью, такая участь миновала, я нахожусь в подчинении своего министра, что очень правильно», — заметила Назгуль Сыдыгалиева.

Она добавила, что в рамках плана по реализации госстратегии по противодействию коррупции в КР на 2025-2030 годы стоит задача по усилению статуса и снятию конфликта интересов.

«Когда ты подчиняешься своему руководству, естественно, будет сложно выявлять какие-то риски внутри органа. Эти сложности не позволяют беспрепятственно запрашивать информацию у руководителей структурных подразделений, с точки зрения продвижения инициатив не гарантируют их успешность и, более того, препятствуют доведению предложений до высшего руководства», — подчеркнула Назгуль Сыдыгалиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336802/
просмотров: 255
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане формируют антикоррупционную культуру в обществе
Смягчающих обстоятельств для коррупционеров в КР нет — Назгуль Сыдыгалиева
Экс-глава «Кыргызиндустрии» и его заместитель заключены под стражу до 24 марта
ГКНБ: Наблюдается рост коррупции среди сотрудников Минздрава
ГКНБ: Государству возвращены 20 гектаров земли пансионата «Бермет»
В Узбекистане предложили проверять госслужащих на склонность к коррупции
Коррупция в Кыргызстане будет полностью искоренена за два года — Ташиев
Не откупишься. Штрафы за коррупцию заменили тюремными сроками
В бюджет вернули 50 миллиардов сомов, добытых преступным путем
На общественное обсуждение вынесена госстратегия по противодействию коррупции
Популярные новости
После задержания вице-мэра: на&nbsp;улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт После задержания вице-мэра: на улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт
Если не&nbsp;поехали на&nbsp;Иссык-Куль.&nbsp;12&nbsp;ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от&nbsp;жары Если не поехали на Иссык-Куль. 12 ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от жары
Штормовое предупреждение: возможны сели, а&nbsp;также подъем уровня воды в&nbsp;реках Штормовое предупреждение: возможны сели, а также подъем уровня воды в реках
Мастер-класс от&nbsp;мэра в&nbsp;отставке: бывший глава Балыкчи дрифтует у&nbsp;Сон-Куля Мастер-класс от мэра в отставке: бывший глава Балыкчи дрифтует у Сон-Куля
Бизнес
Официальное заявление ЧПК &laquo;Джунда&raquo; Официальное заявление ЧПК «Джунда»
Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком
MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по&nbsp;всему Кыргызстану MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану
Какие сериалы в&nbsp;центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в&nbsp;кинотеатре Start Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
19 июля, суббота
17:30
В Бишкеке состоится выставка художника из Чехии Томаша Стары В Бишкеке состоится выставка художника из Чехии Томаша...
17:02
Статус уполномоченных по вопросам предупреждения коррупции в КР хотят повысить
16:43
Вода не везде отвечает нормам. Санврачи о ситуации в Сары-Челекском айыл аймаке
16:34
В Кыргызстане формируют антикоррупционную культуру в обществе
16:01
Книги еще пользуются спросом. Что покупают в Бишкеке и какие интересуют молодежь