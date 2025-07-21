В Бишкеке 21 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +36 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.30 — отрезки улиц Джалиля, Курманджан Датки, Ялтинской, улицы Малдыбаева, 40, 40а, 42, 42а, 44, 46, Саманчина, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 9-й микрорайон;

9.00-13.00 — отрезки улиц Космической, Репина;

9.00-17.00 — отрезки улиц Якутской, Каракумской, Бородина, Садыгалиева, Толстого, Джамгырчинова, Лумумбы, переулок Гатчинский, бульвар Эркиндик, 35, жилмассив «Дордой» (улицы Хвойная, Аул-1, Аул-6, Аул-11 — Аул-14, Дордой, 1-я, 3-я, 5-я, 6-я, 8-я, 9-я, Свободная, Великолугская, Жакыпова, Кедровая, Крымская, Ибраимова-1 — Ибраимова-4, Эмгекчил-1 — Эмгекчил-7, участки 883, 625, 722, 29, 852, 224, 375, 352, 280, 406, 74), объездная дорога, жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, −3, −4, −6, Кустанайская), улица Лумумбы, 139а;

13.00-17.00 — отрезок улицы Ахунбаева;

9.00-16.00 — отрезки улиц Нарвской, Профсоюзной;

11.00-18.00 — село Достук (улицы 6-я линия, 7-10).

21-25 июля — район, ограниченный улицами Акиева, Токтогула, Фрунзе, Ибраимова, Суюмбаева, Жукеева-Пудовкина, Суванбердиева, Киевской, Толстого, проспектом Чуй, завод «Кыргызавтомаш», макаронный цех, бани «Жыргал» и «Байтур».

У кого намечается той

Эрлан Абдылдаев

Родился 21 июля 1966 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Таджикистане.

Максат Токтогулов

Родился 21 июля 1987 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Мурат Рамонов

Родился 21 июля 1990 года. Мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе. Многократный призер чемпионатов Азии, участник Олимпийских игр.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Иван Гальченко

Фото open.kg. Иван Гальченко

Родился 21 июля (по другим данным, 2 августа) 1880 года в селе Бондари Полтавской губернии. Живописец и художник театра. Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР (1955). Член Союза художников Киргизской ССР (1937).

В Киргизии жил с 1936-го. С 1936 по 1940 год оформил около 20 спектаклей в Русском драматическом театре. С 1940-го работал как живописец. Творил с Семеном Чуйковым и Александром Игнатьевым. Один из основателей школы художеств Киргизской ССР. Много сил и энергии отдавал воспитанию молодых авторов как педагог Фрунзенского училища.

Фото www.babichev-domme.blogspot.com

Из 92 прожитых лет 70 посвятил изобразительному искусству, 35 — ставшей ему родной Киргизии.

Умер 6 августа 1971 года. Похоронен во Фрунзе.

Родился Герой Советского Союза Иван Гришин

Фото из интернета. Герой Советского Союза Иван Гришин

В 1918 году в селе Васильевка Аламединского района родился Герой Советского Союза Иван Гришин.

Участвовал в битве за Кавказ, освобождении Польши, боях в Германии. К апрелю 1945-го командовал пулеметной ротой 112-го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время штурма Берлина.

23 апреля 1945 года Иван Гришин одним из первых переправился через реку Шпрею в предместье Берлина и со своей ротой захватил плацдарм на западном берегу реки, что способствовало успешной переправе остальных советских подразделений.

Указом президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945-го удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Умер 13 декабря 2006 года.

Куда сходить

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