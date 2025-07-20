В Бишкеке 20 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +38 градусов.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Чынар, Тулпар, Курсант).
Памятные даты
День Национальной гвардии Кыргызской Республики
Именно в этот день в 1992 году первые гвардейцы Национальной гвардии Кыргызстана приняли присягу на верность Родине и народу и приступили к выполнению служебных обязанностей.
Национальная гвардия создана указом президента в декабре 1991-го в соответствии с декларацией о государственной независимости и в целях обеспечения безопасности Кыргызстана как суверенного государства.
Международный день шахмат
Этот праздник проводится по решению ФИДЕ — Всемирной шахматной федерации, основанной в этот день в 1924 году.
ФИДЕ — международная неправительственная спортивная организация, которая объединяет национальные шахматные ассоциации разных стран. На сегодня ее членами являются 188 национальных федераций.
Международный день Луны
Ежегодно 20 июля отмечается Международный день Луны , установленный резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в декабре 2021 года.
Дата для праздника выбрана в честь годовщины первой высадки человека на Луну в 1969 году в рамках лунной миссии «Аполлон-11».
Международный день торта
20 июля отмечается праздник, посвященный дружбе и миру между людьми, странами, народами. Он проходит под девизом I Cake You, что значит «Я приду к тебе с тортом».
Впервые в международном масштабе День торта отмечался 20 июля 2011 года, став одной из инициатив «Королевства любви» (международного некоммерческого проекта, реализующего глобальные культурные, гуманитарные и миротворческие инициативы), а проводится он с целью распространения идей мира и дружбы на планете через культуру.
Люди, которые меняли мир
Родился актер Токон Дайырбеков
Родился 20 июля 1959 года в селе Янги-Арык Кара-Суйского района Ошской области.
В 1982 — 1997 — актер киностудии «Кыргызфильм». С 1997-го — актер студии «Кыргызтелефильм». Снимался на многих студиях СССР, СНГ.
Заслуженный артист Кыргызстана снялся в таких фильмах, как «Великий самоед», «Волчья яма», «Потомок белого барса», «Тайная прогулка», «Дилетант», «Ближневосточная история», «Пегий пес, бегущий краем моря», «Чингисхан», и многих других.
Умер 2 августа 2011 года в Бишкеке.
Умер народный артист КР Берик Алимбаев
В 2016 году на 79-м году жизни скончался Берик Алимбаев — народный артист КР, балетмейстер, солист балета Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.
Берик Алимбаев родился 30 декабря 1936-го во Фрунзе.
За 25 лет на сцене Берик Алимбаев исполнил все ведущие партии в классическом и национальном балете. Он создал образы принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро» Чайковского, графа Альберта в «Жизель», главного героя в «Куйручук» Молдобасанова, Окунева, Нурдина в «Чолпон» Раухвергера, принца Дезире в балете «Спящая красавица» Чайковского, Ромео в «Ромео и Джульетта» Прокофьева. С большим успехом танцевал на зарубежной сцене: в Канаде, Сирии, Чехословакии, Монголии.
В 2006 году получил звание народного артиста Кыргызстана.
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