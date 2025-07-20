В Бишкеке 20 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +38 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Чынар, Тулпар, Курсант).

Памятные даты

День Национальной гвардии Кыргызской Республики

Именно в этот день в 1992 году первые гвардейцы Национальной гвардии Кыргызстана приняли присягу на верность Родине и народу и приступили к выполнению служебных обязанностей.

Национальная гвардия создана указом президента в декабре 1991-го в соответствии с декларацией о государственной независимости и в целях обеспечения безопасности Кыргызстана как суверенного государства.

Международный день шахмат

Военнослужащие этого подразделения проходят серьезный отбор, учитываются физические данные, выносливость, сила духа.

Фото 24.kg. Кубок президента Кыргызстана по шахматам

Этот праздник проводится по решению ФИДЕ — Всемирной шахматной федерации, основанной в этот день в 1924 году.

ФИДЕ — международная неправительственная спортивная организация, которая объединяет национальные шахматные ассоциации разных стран. На сегодня ее членами являются 188 национальных федераций.

Международный день Луны

Фото 24.kg. Клубничная Луна

Ежегодно 20 июля отмечается Международный день Луны , установленный резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в декабре 2021 года.

Дата для праздника выбрана в честь годовщины первой высадки человека на Луну в 1969 году в рамках лунной миссии «Аполлон-11».

Международный день торта

20 июля отмечается праздник, посвященный дружбе и миру между людьми, странами, народами. Он проходит под девизом I Cake You, что значит «Я приду к тебе с тортом».

Впервые в международном масштабе День торта отмечался 20 июля 2011 года, став одной из инициатив «Королевства любви» (международного некоммерческого проекта, реализующего глобальные культурные, гуманитарные и миротворческие инициативы), а проводится он с целью распространения идей мира и дружбы на планете через культуру.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Токон Дайырбеков

Фото из интернета. Токон Дайырбеков

Родился 20 июля 1959 года в селе Янги-Арык Кара-Суйского района Ошской области.

В 1982 — 1997 — актер киностудии «Кыргызфильм». С 1997-го — актер студии «Кыргызтелефильм». Снимался на многих студиях СССР, СНГ.



Заслуженный артист Кыргызстана снялся в таких фильмах, как «Великий самоед», «Волчья яма», «Потомок белого барса», «Тайная прогулка», «Дилетант», «Ближневосточная история», «Пегий пес, бегущий краем моря», «Чингисхан», и многих других.

Умер 2 августа 2011 года в Бишкеке.

Умер народный артист КР Берик Алимбаев

Фото из интернета. Берик Алимбаев

В 2016 году на 79-м году жизни скончался Берик Алимбаев — народный артист КР, балетмейстер, солист балета Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Берик Алимбаев родился 30 декабря 1936-го во Фрунзе.

За 25 лет на сцене Берик Алимбаев исполнил все ведущие партии в классическом и национальном балете. Он создал образы принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро» Чайковского, графа Альберта в «Жизель», главного героя в «Куйручук» Молдобасанова, Окунева, Нурдина в «Чолпон» Раухвергера, принца Дезире в балете «Спящая красавица» Чайковского, Ромео в «Ромео и Джульетта» Прокофьева. С большим успехом танцевал на зарубежной сцене: в Канаде, Сирии, Чехословакии, Монголии.

В 2006 году получил звание народного артиста Кыргызстана.

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