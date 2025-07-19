17:46
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В Кыргызстане формируют антикоррупционную культуру в обществе

В Кыргызстане формируют культуру нетерпимости к коррупции в обществе. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила уполномоченная по вопросам предупреждения коррупции Министерства экономики и коммерции КР Назгуль Сыдыгалиева.

По ее словам, вопросы противодействия, неприятия коррупции нужно вклинивать во все аспекты жизнедеятельности человека — не только в экономической сфере, но и, в первую очередь, в социальной.

«Мы сейчас имеем общество, которое привыкло к тому, что без благодарности, подарка или взятки невозможно ускорить какой-то процесс, получить госуслугу и так далее. У людей, к сожалению, выработался такой противоположный иммунитет. И мы должны работать над тем, чтобы вырабатывать, наоборот, иммунитет неприятия коррупции. Это будет очень тяжело. Но я думаю, старт дан», — сказала Назгуль Сыдыгалиева.

Она отметила, что со стороны правоохранительных органов проводится колоссальная работа.

«Граждане видят с экранов телевизоров, как людей арестовывают и сразу забирают. Это все имеет свой пропагандистский характер. То, что делают правоохранительные органы, я бы отнесла к жесткой пропаганде, но без этого никак нельзя, а мягкая пропаганда должна начинаться с мониторинга гражданским обществом должностных лиц. На самом деле граждане нам сейчас очень здорово помогают тем, что сообщают о различных нарушениях. Во всех госорганах функционируют официальные сайты, где есть обратная связь, куда можно написать сообщение», — добавила Назгуль Сыдыгалиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336798/
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
Статус уполномоченных по вопросам предупреждения коррупции в КР хотят повысить
Смягчающих обстоятельств для коррупционеров в КР нет — Назгуль Сыдыгалиева
Экс-глава «Кыргызиндустрии» и его заместитель заключены под стражу до 24 марта
ГКНБ: Наблюдается рост коррупции среди сотрудников Минздрава
ГКНБ: Государству возвращены 20 гектаров земли пансионата «Бермет»
В Узбекистане предложили проверять госслужащих на склонность к коррупции
Коррупция в Кыргызстане будет полностью искоренена за два года — Ташиев
Не откупишься. Штрафы за коррупцию заменили тюремными сроками
В бюджет вернули 50 миллиардов сомов, добытых преступным путем
На общественное обсуждение вынесена госстратегия по противодействию коррупции
Популярные новости
После задержания вице-мэра: на&nbsp;улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт После задержания вице-мэра: на улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт
Если не&nbsp;поехали на&nbsp;Иссык-Куль.&nbsp;12&nbsp;ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от&nbsp;жары Если не поехали на Иссык-Куль. 12 ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от жары
Штормовое предупреждение: возможны сели, а&nbsp;также подъем уровня воды в&nbsp;реках Штормовое предупреждение: возможны сели, а также подъем уровня воды в реках
Мастер-класс от&nbsp;мэра в&nbsp;отставке: бывший глава Балыкчи дрифтует у&nbsp;Сон-Куля Мастер-класс от мэра в отставке: бывший глава Балыкчи дрифтует у Сон-Куля
Бизнес
Официальное заявление ЧПК &laquo;Джунда&raquo; Официальное заявление ЧПК «Джунда»
Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком
MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по&nbsp;всему Кыргызстану MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану
Какие сериалы в&nbsp;центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в&nbsp;кинотеатре Start Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
19 июля, суббота
17:30
В Бишкеке состоится выставка художника из Чехии Томаша Стары В Бишкеке состоится выставка художника из Чехии Томаша...
17:02
Статус уполномоченных по вопросам предупреждения коррупции в КР хотят повысить
16:43
Вода не везде отвечает нормам. Санврачи о ситуации в Сары-Челекском айыл аймаке
16:34
В Кыргызстане формируют антикоррупционную культуру в обществе
16:01
Книги еще пользуются спросом. Что покупают в Бишкеке и какие интересуют молодежь