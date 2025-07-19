В Кыргызстане формируют антикоррупционную культуру в обществе

В Кыргызстане формируют культуру нетерпимости к коррупции в обществе. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила уполномоченная по вопросам предупреждения коррупции Министерства экономики и коммерции КР Назгуль Сыдыгалиева.

По ее словам, вопросы противодействия, неприятия коррупции нужно вклинивать во все аспекты жизнедеятельности человека — не только в экономической сфере, но и, в первую очередь, в социальной.

«Мы сейчас имеем общество, которое привыкло к тому, что без благодарности, подарка или взятки невозможно ускорить какой-то процесс, получить госуслугу и так далее. У людей, к сожалению, выработался такой противоположный иммунитет. И мы должны работать над тем, чтобы вырабатывать, наоборот, иммунитет неприятия коррупции. Это будет очень тяжело. Но я думаю, старт дан», — сказала Назгуль Сыдыгалиева.

Она отметила, что со стороны правоохранительных органов проводится колоссальная работа.

«Граждане видят с экранов телевизоров, как людей арестовывают и сразу забирают. Это все имеет свой пропагандистский характер. То, что делают правоохранительные органы, я бы отнесла к жесткой пропаганде, но без этого никак нельзя, а мягкая пропаганда должна начинаться с мониторинга гражданским обществом должностных лиц. На самом деле граждане нам сейчас очень здорово помогают тем, что сообщают о различных нарушениях. Во всех госорганах функционируют официальные сайты, где есть обратная связь, куда можно написать сообщение», — добавила Назгуль Сыдыгалиева.