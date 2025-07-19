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Общество

Смягчающих обстоятельств для коррупционеров в КР нет — Назгуль Сыдыгалиева

Уполномоченная по вопросам предупреждения коррупции Министерства экономики и коммерции КР Назгуль Сыдыгалиева рассказала в эфире «Биринчи радио» о борьбе с коррупционерами.

Она напомнила, что институт уполномоченных по вопросам предупреждения коррупции создан в 2012 году. Они стоят на страже соблюдения добропорядочности в госорганах. В том же году была создана антикоррупционная база, принят основной Закон КР «О противодействии коррупции», позже — законы КР «О конфликте интересов» и «О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях».

В конце 2024 года за коррупционные преступления ужесточена ответственность путем внесения изменений в Уголовный кодекс. Во всех госорганах была проведена разъяснительная работа.

Новый УК КР исключает все смягчающие обстоятельства для коррупционеров. За коррупционное правонарушение сейчас не останутся безнаказанными.

Назгуль Сыдыгалиева

По ее словам, за совершение коррупционных преступлений в УК КР установлен пожизненный запрет на занятие государственных и муниципальных должностей.

«Если раньше запрет ограничивался в три года, то сейчас он пожизненный. Мы имеем полное исключение штрафов как меры наказания. Если раньше человек мог откупиться штрафом, то сейчас в любом случае будет уголовное наказание. Лицо, признавшее вину в коррупционном преступлении и возместившее ущерб, все равно будет наказано по соответствующей статье на срок не менее половины максимально установленного срока. Допустим, предусмотрено наказание в 12 лет, то отбывает наказание шесть лет», — пояснила Назгуль Сыдыгалиева.

Кроме того, отметила она, предусмотрен отказ в принятии на госслужбу лицам, а также их близким родственникам, признанным виновным в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

«Коррупция, нужно понимать, относится к категории особо тяжких преступлений. Граждане также должны понимать свою ответственность. Мы не должны забывать, что коррупция не только со стороны чиновников, государственных или муниципальных служащих, это целая система, в которой участвуют те, кто дают и берут взятку, а также посредники и свидетели. Человек, который стал свидетелем, обязан (это его моральная ответственность), сообщить о коррупционном риске», — подчеркнула Назгуль Сыдыгалиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336796/
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