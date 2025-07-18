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Общество

Погиб австрийский экстремал, первым прыгнувший с парашютом из стратосферы

Фото ВВС

Австралийский парашютист Феликс Баумгартнер, который в 2012 побил рекорд по самому высокому прыжку с парашютом, погиб в результате несчастного случая при полете на параплане в возрасте 56 лет. Об этом пишет BBC News.

Мужчина упал на землю возле бассейна отеля во время полета над деревней Порто-Сант-Эльпидио в восточном регионе итальянского Марке. Мэр Порто-Сант-Эльпидио Массимилиано Чиарпелла сообщил, что в воздухе у него могли возникнуть внезапные проблемы со здоровьем.

Рекорд, который Феликс Баумгартнер установил в 2012 году, – прыжок с парашютом со стратосферы, более 39 километров от земли.

«Когда я стоял там, на вершине мира, почувствовал себя таким смиренным. Ты больше не думаешь о рекордах, ты не думаешь о получении научных данных — единственное, чего ты хочешь, — это вернуться живым», — сказал он выступая на пресс-конференции после рекордного прыжка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336791/
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