Погиб австрийский экстремал, первым прыгнувший с парашютом из стратосферы

Австралийский парашютист Феликс Баумгартнер, который в 2012 побил рекорд по самому высокому прыжку с парашютом, погиб в результате несчастного случая при полете на параплане в возрасте 56 лет. Об этом пишет BBC News.

Мужчина упал на землю возле бассейна отеля во время полета над деревней Порто-Сант-Эльпидио в восточном регионе итальянского Марке. Мэр Порто-Сант-Эльпидио Массимилиано Чиарпелла сообщил, что в воздухе у него могли возникнуть внезапные проблемы со здоровьем.

Рекорд, который Феликс Баумгартнер установил в 2012 году, – прыжок с парашютом со стратосферы, более 39 километров от земли.

«Когда я стоял там, на вершине мира, почувствовал себя таким смиренным. Ты больше не думаешь о рекордах, ты не думаешь о получении научных данных — единственное, чего ты хочешь, — это вернуться живым», — сказал он выступая на пресс-конференции после рекордного прыжка.