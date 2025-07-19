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Общество

Глава ООН создал независимую научную группу по последствиям ядерной войны

Фото ОДВЗЯИ. Семипалатинский полигон в Казахстане, где СССР проводил испытания ядерного оружия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании независимой научной группы экспертов, которой поручено изучить физические эффекты и социальные последствия ядерной войны на местном, региональном и планетарном уровнях. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, группа, в которую войдет 21 эксперт, проанализирует возможное воздействие ядерной войны на все сферы жизни: от общественного здравоохранения и экосистем до сельского хозяйства и глобальных социально-экономических систем. Последнее подобное межсекторальное исследование ООН проведено почти четыре десятилетия назад — в 1988 году.

Создание группы основано на резолюции Генассамблеи ООН. Назначение экспертов — ответ на глобальную обстановку.

Риск ядерной войны сейчас выше, чем когда-либо со времен холодной войны, считают в ООН. Ядерное оружие служит инструментом давления, ядерные арсеналы модернизируются. Гонка ядерных вооружений стала вполне реальной возможностью. Системы сдерживания ядерной угрозы разрушаются.

Члены группы — ведущие специалисты в своих областях, представляющие различные научные дисциплины. Они будут стремиться к получению информации от широкого круга заинтересованных сторон: от международных и региональных организаций, гражданского общества и пострадавших сообществ. В группе представлены все регионы мира. Эксперты проведут свою первую встречу в сентябре и представят итоговый доклад Генеральной Ассамблее ООН в 2027 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336789/
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