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Общество

Цены растут, а качество — нет: в КР раскритиковали подорожание обучения в вузах

24.kg провело уличный опрос жителей Бишкека, чтобы выяснить, как они относятся к резкому повышению стоимости обучения в высших учебных заведениях Кыргызстана.

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Напомним, в этом году после отмены моратория вузы получили право самостоятельно устанавливать плату за обучение. Результатом стало значительное удорожание — в некоторых университетах расценки выросли на десятки тысяч сомов. Такое решение вызвало широкий общественный резонанс.

«Неоправданно дорого», «цены как в частных, а учим на бумаге», «качество не улучшается, только платим больше» — такие комментарии звучали от большинства опрошенных. По их словам, даже в условиях высокой стоимости преподавание во многих вузах остается формальным, инфраструктура устаревшей, а трудоустройство после выпуска — неопределенным.

«С каждым годом образование становится менее доступным. А где гарантия, что за такие деньги ребенок получит знания, а не просто диплом?» — возмущается одна из участниц опроса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336782/
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