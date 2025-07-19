Стимул для исследований. Преподаватели вузов в КР могут выиграть до $200 тысяч

В рамках проекта «Качество и инновации в высшем образовании» (КИВО) объявляется первый раунд конкурса на предоставление грантов Академического инновационного фонда (АИФ). Об этом сообщает Министерство науки, высшего образования и инноваций.

По его данным, проект КИВО направлен на повышение качества высшего образования в Кыргызской Республике посредством стимулирования исследований и инноваций в вузах.

Поддерживаются такие инициативы, как создание центров инновации и исследований на базе пяти университетов с особым статусом, создание академического инновационного фонда для поддержки межуниверситетской исследовательской деятельности в приоритетных отраслях экономики, а также улучшение систем обеспечения качества и аккредитации вузов.

Целью АИФ является содействие развитию инноваций и научно-образовательного потенциала преподавателей и исследователей вузов через предоставление грантов на проведение исследований и академическое развитие.

Максимальная сумма гранта: до $200 тысяч.

Максимальная продолжительность проекта: до 36 месяцев.

Недопустимые расходы: строительство, зарплата, стипендия, закуп транспорта.

Подать заявку могут действующие преподаватели и исследователи по любым дисциплинам из государственных и частных университетов КР.

Предпочтение при одинаковом количестве баллов отдается заявкам, возглавляемым женщинами, включающим студентов-девушек, и вовлекающим представителей социально уязвимых групп и лиц с инвалидностью.

Срок подачи кратких идей (концептов) проекта: до полуночи 14 августа 2025-го.

Срок подачи детального проектного предложения: до полуночи 23 октября 2025-го.

Центры инновации и исследований создаются на базе: