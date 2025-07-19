Стимул для исследований. Преподаватели вузов в КР могут выиграть до $200 тысяч

В рамках проекта «Качество и инновации в высшем образовании» (КИВО) объявляется первый раунд конкурса на предоставление грантов Академического инновационного фонда (АИФ). Об этом сообщает Министерство науки, высшего образования и инноваций.
По его данным, проект КИВО направлен на повышение качества высшего образования в Кыргызской Республике посредством стимулирования исследований и инноваций в вузах.
Поддерживаются такие инициативы, как создание центров инновации и исследований на базе пяти университетов с особым статусом, создание академического инновационного фонда для поддержки межуниверситетской исследовательской деятельности в приоритетных отраслях экономики, а также улучшение систем обеспечения качества и аккредитации вузов.
Целью АИФ является содействие развитию инноваций и научно-образовательного потенциала преподавателей и исследователей вузов через предоставление грантов на проведение исследований и академическое развитие.
- Максимальная сумма гранта: до $200 тысяч.
- Максимальная продолжительность проекта: до 36 месяцев.
- Недопустимые расходы: строительство, зарплата, стипендия, закуп транспорта.
Предпочтение при одинаковом количестве баллов отдается заявкам, возглавляемым женщинами, включающим студентов-девушек, и вовлекающим представителей социально уязвимых групп и лиц с инвалидностью.
- Срок подачи кратких идей (концептов) проекта: до полуночи 14 августа 2025-го.
- Срок подачи детального проектного предложения: до полуночи 23 октября 2025-го.
Центры инновации и исследований создаются на базе:
- Кыргызского государственного технического университета,
- Кыргызской государственной медицинской академии,
- Кыргызского национального университета,
- Кыргызского национального аграрного университета,
- Ошского государственного университета.