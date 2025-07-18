Крики и скандалы. Муниципальная инспекция борется со стихийной торговлей

Муниципальная инспекция мэрии города Бишкека продолжает рейды на Ошском рынке для борьбы со стихийной торговлей. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В ходе проверок в отношении нарушителей правил торговли составляются протоколы согласно статьи 286 Кодекса о правонарушениях. Штраф для физических лиц составляет 3 тысячи сомов.

В случае неоднократного игнорирования требований сотрудников инспекции временно изымаются товары согласно статье 36 Кодекса о правонарушениях.

Основная задача рейдов — очистка тротуаров для свободного прохода горожан и обеспечение соблюдения законодательства и правил торговли.

Нередко в ходе инспекций возникают скандалы, однако представители мэрии настаивают на необходимости наведения порядка и соблюдения норм.