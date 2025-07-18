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Общество

Кыргызстан и Китай расширяют научно-техническое сотрудничество

В городе Чолпон-Ате состоялось второе заседание кыргызско-китайской комиссии по научно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки, высшего образования и инноваций.

По ее данным, подписан протокол и меморандум о взаимопонимании между МНВОИ КР и Министерством науки и технологий КНР.

Подписание направлено на углубление сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, развитие новых направлений и реализацию совместных проектов.

Глава МНВОИ Бактияр Орозов подчеркнул положительную динамику в области двустороннего образовательного обмена.

«В высших учебных заведениях КНР обучается свыше 4,2 тысячи студентов из Кыргызстана, а в университетах КР — около 450 граждан Китая. Мы приветствуем продолжение академической мобильности, развитие совместных образовательных программ и повышение квалификации научных и управленческих кадров. Особый интерес представляет инициатива китайской стороны по обучению менеджеров трансфера технологий для стран ШОС», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336760/
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