Афиша Бишкека на неделю: выставки, детские шоу и кино

21-22 июля. IV Международный Иссык-Кульский фестиваль эстрадной музыки «Мейкин Азия»

В фестивале примут участие талантливые молодые эстрадные певцы, представляющие более 25 стран мира. Почетными гостями станут победитель I фестиваля «Мейкин Азия», известный певец Димаш Кудайберген, а также популярная группа Ay-Yola и Sevak. Кроме того, на мероприятии выступят звезды Кыргызстана.

Ипподром в Чолпон-Ате, 18.00.

21 июля. Мастер-класс и выставка Томаша Стары (Чехия)

Мы рады представить вам уникальную поп-арт выставку рисунков и гравюр известного визуального художника и муралиста из Чехии. Его работы — это смелый синтез графического искусства, уличной эстетики и поп-культуры. Перед открытием состоится мастер-класс от Томаша Стары.

«Галерея М» (ЦУМ), 16.00 (мастер-класс), 18.00 (открытие выставки).

22-25 июля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

25 июня — 4 сентября. Выставка «Следы времени»

В центре выставки — произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, хранящиеся в золотом фонде музея. Представленные работы отражают художественные традиции кыргызского народа разных эпох, отсылая зрителя к национальному стилю, эстетике и духовным ориентирам.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

11-23 июля. Выставка «Тирек: Нить ее жизни»

Этот новаторский дата-арт-проект объединил 14 художниц и художников из стран Центральной Азии. Каждая работа основана на реальных гендерных данных и отражает жизненный опыт женщин и девочек региона. В центре каждой истории — женщина, ее голос, ее право быть увиденной, услышанной и признанной.

Национальный исторический музей, 10.00-17.00.

24 июля. Stand Up Astana

На сцене: ZEE — жестко, честно, с панчами, Эльдана — королева абсурдной реальности, Нагимуша — легенда, с которой все началось.

ТЦ Technopark, 20.00.

24-25 июля. Детская шоу-программа

Детей ждут развлекательные программы: в субботу «Миньоны в деле!», воскресенье — «Супергерои в Париже с Леди Баг».

Ресторан «Барашек», 20.00.

24 июля. Кинопремьеры

«Наку» (мелодрама). Мечта начинается с несправедливости. Судьба ведет ее через страны, профессии и боль. Но сердце подскажет путь к себе. История о силе духа, вере в мечту и настоящей любви.

«Фантастическая четверка: Первые шаги» (фантастика). Рид Ричардс, Бен Гримм, Сью Сторм и ее брат Джонни должны защитить Землю от космического бога Галактуса и его приспешника — Серебряного Серфера. И если план Галактуса поглотить всю планету и всех ее жителей кажется недостаточно ужасающим, ситуация внезапно становится личной.

«Заклятие: Последний ритуал» (ужасы). Молодая пара приезжает в загородный особняк, где обнаруживает гроб с покойницей. Чтобы снять проклятие с усопшей, чьей душой завладели могущественные потусторонние силы, они должны провести таинственный ритуал.

«Улыбка. Новый кошмар» (ужасы). Миранда, переживая потерю любимого человека, посещает курсы психологической помощи. Ей кажется, что вокруг нее происходит что-то зловещее — она видит жуткие тени, слышит ужасающие звуки. Не получив помощи у психолога, она отправляется к тарологу, где узнает, что находится в смертельной опасности.

23 июля. Кинопоказ «Вечер первых серий»

Мы смотрим по первой серии трех разных аниме-сериалов. После каждой из них обсуждаем, делимся впечатлениями и решаем, стоит ли смотреть дальше.

ololoYurt, 19.00.

25 июля. Музыкальный вечер

Приглашаем вас на вечера, которые проходят каждую пятницу — живая музыка, уютная атмосфера и отличное настроение.

ТРЦ Bishkek Park, 18.00.