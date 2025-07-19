Книги еще пользуются спросом. Что покупают в Бишкеке и какие интересуют молодежь

Все считают, что книги уже практически никто не читает. Особенно молодое поколение. Однако, оказалось не совсем так. Журналист 24.kg опросила работников книжных магазинов Бишкека и выяснила, за какими книгами приходят горожане.

Число посетителей разнится в зависимости от магазина, одни называют в среднем 30, другие — 50 человек в день. Больше людей приходят накануне праздников.

Лучше всего разбирают классику, психологию, бизнес-книги, детские книги и книги по саморазвитию. Молодые предпочитают классику, психологию, и детективы. Среди их любимых авторов оказались Холли Джексон, Агата Кристи, Стивен Кинг и Харуки Мураками. Также популярны фэнтези серии, такие как «Хроники Нарнии» и «Ведьмак».





Среди отечественных авторов особенно популярны Чингиз Айтматов, Нуржигит Кадырбеков, Толеген Касымбеков. Среди зарубежных, переведенных на кыргызский язык, большой спрос на книги турецкого писателя Халита Эртугрула.





Пожилые люди чаще выбирают художественную литературу: классику, детективы, поэзию.

Один из опрошенных магазинов отсылает книги в регионы Кыргызстана, Казахстан и Москву. Заказы поступают также из Европы, однако доставлять книги туда сложно. Обычно их заказывают через Instagram.