21 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Джалиля, Курманджан Датки, Ялтинской, улицы Малдыбаева, 40, 40а, 42, 42а, 44, 46, Саманчина, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 9-й микрорайон;
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Космической, Репина;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Якутской, Каракумской, Бородина, Садыгалиева, Толстого, Джамгырчинова, Лумумбы, переулок Гатчинский, бульвар Эркиндик, 35, жилмассив «Дордой» (улицы Хвойная, Аул-1, Аул-6, Аул-11 — Аул-14, Дордой, 1-я, 3-я, 5-я, 6-я, 8-я, 9-я, Свободная, Великолугская, Жакыпова, Кедровая, Крымская, Ибраимова-1 — Ибраимова-4, Эмгекчил-1 — Эмгекчил-7, участки 883, 625, 722, 29, 852, 224, 375, 352, 280, 406, 74), объездная дорога, жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, −3, −4, −6, Кустанайская), улица Лумумбы, 139а;
- 13.00-17.00 — отрезок улицы Ахунбаева;
- 9.00-16.00 — отрезки улиц Нарвской, Профсоюзной;
- 11.00-18.00 — село Достук (улицы 6-я линия, 7-10).
2Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Мирная, Кравцова, Толстого, Репина, Луначарского, Долосбая, Гоголя, Коенкозова, Кутманалиева, Тыныстанова), пгт Пристань, села Балтабай, Конкино, Ырдык, Чырак, Желе-Добо, Тилекмат, Ак-Добо, Мундуз, Жети-Огуз, Ак-Кочкор, Чолпон, Жылдыз, Тепке, Боконбай.
3Таласская область
- 9.00-17.00 — села Жон-Арык, Кок-Токой, Арал, Талды-Булак, Бакай-Ата, Боо-Терек, Чолпонбай (кошары), Аманбаево, Кок-Сай, Чолпонбай.
4Нарынская область
- 9.30-19.00 — село Кош-Добо;
- 9.00-18.00 — села Кара-Саз, Кара-Кунгой;
- 9.00-17.00 — села Чолпон, Шамшы.