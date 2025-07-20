21 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.30 — отрезки улиц Джалиля, Курманджан Датки, Ялтинской, улицы Малдыбаева, 40, 40а, 42, 42а, 44, 46, Саманчина, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 9-й микрорайон;

9.00-13.00 — отрезки улиц Космической, Репина;

9.00-17.00 — отрезки улиц Якутской, Каракумской, Бородина, Садыгалиева, Толстого, Джамгырчинова, Лумумбы, переулок Гатчинский, бульвар Эркиндик, 35, жилмассив «Дордой» (улицы Хвойная, Аул-1, Аул-6, Аул-11 — Аул-14, Дордой, 1-я, 3-я, 5-я, 6-я, 8-я, 9-я, Свободная, Великолугская, Жакыпова, Кедровая, Крымская, Ибраимова-1 — Ибраимова-4, Эмгекчил-1 — Эмгекчил-7, участки 883, 625, 722, 29, 852, 224, 375, 352, 280, 406, 74), объездная дорога, жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, −3, −4, −6, Кустанайская), улица Лумумбы, 139а;

13.00-17.00 — отрезок улицы Ахунбаева;

9.00-16.00 — отрезки улиц Нарвской, Профсоюзной;

11.00-18.00 — село Достук (улицы 6-я линия, 7-10).

2 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Мирная, Кравцова, Толстого, Репина, Луначарского, Долосбая, Гоголя, Коенкозова, Кутманалиева, Тыныстанова), пгт Пристань, села Балтабай, Конкино, Ырдык, Чырак, Желе-Добо, Тилекмат, Ак-Добо, Мундуз, Жети-Огуз, Ак-Кочкор, Чолпон, Жылдыз, Тепке, Боконбай.

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — села Жон-Арык, Кок-Токой, Арал, Талды-Булак, Бакай-Ата, Боо-Терек, Чолпонбай (кошары), Аманбаево, Кок-Сай, Чолпонбай.

4 Нарынская область Нарынская область