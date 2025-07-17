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Общество

Жители села Таш-Добо заявляют о проблемах с водой, местные власти опровергают

В сети распространили видео, где жители села Таш-Добо Чуйской области жалуются на проблемы с питьевой водой. Местные власти утверждают, что вода в селе есть, а необходимые меры для улучшения водоснабжения уже приняты.

Для прояснения ситуации, 24.kg обратилось к главе Арашанского айыл окмоту Самату Болгонбаеву.

«В соцсетях распространили видео о том, что в селе Таш-Добо нет воды. На сегодняшний день вода есть. Да, действительно эта проблема долгие годы была актуальна. Но с приходом на должность мною приняты кардинальные меры по решению вопроса воды в селе Арашан. На проблемных участках дополнительно установлены две скважины, что позволило обеспечить водой сельчан», — подчеркнул Самат Болгонбаев.

По словам главы айыл окмоту, поводом для недовольства жителей послужил вопрос полной замены водоснабжающих систем, который остро стоял несколько лет.

«Весной этого года мы подготовили все соответствующие документы и отправили их в государственное учреждение «Питьевое водоснабжение и водоотведение» при Службе водных ресурсов Минсельхоза», — сообщил Самат Болгонбаев.

24.kg обратилось к директору госучреждения «Питьевое водоснабжение и водоотведение» Азамату Шадманову для получения комментария.

«Мы буквально две недели назад были в Арашанском айыл окмоту. Там на встрече с жителями провели разъяснительную работу по вопросу водоснабжения. Объяснили, что проект на стадии доработки и он сдан на экспертизу. На протяжении этих недель проведена тесная работа с проектировщиками департамента экспертизы и позавчера вышло заключение. Завтра будет объявлен тендер. Как и было обещано на встрече с сельчанами, мы завершим все процедуры до 31 июля и отберем подрядчиков. Могу сказать, что мы уже на финишной прямой», — подчеркнул Азамат Шадманов.

Между тем местное население намерено вновь выйти на пикет с  требованием решить вопрос с питьевой водой.

«Их издевательства никогда не закончатся, мы будем писать заявление Камчыбеку Ташиеву. 31 июля мы выходим, потому что вопрос с водой не решается», — заявили сельчане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336566/
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