Мээрим Сарыбаева: Победить СПИД все еще возможно, но Кыргызстану нужна поддержка

Международная организация ЮНЭЙДС выпустила новый глобальный доклад по СПИДу 2025. Глава организации в Кыргызстане Мээрим Сарыбаева поделилась с 24.kg данными документа.

Так, согласно докладу, ежегодное число смертей, связанных со СПИДом, сократилось на 54 процента, по сравнению с 2010 годом, а число новых случаев ВИЧ-инфекции — на 40 процентов. Семь стран уже достигли целевых показателей 95-95-95: 95 процентов всех людей, живущих с ВИЧ, знают о своем статусе; 95 процентов из них получают антиретровирусную терапию (АРТ); и у 95 процентов получающих лечение вирусная нагрузка подавлена, что предотвращает передачу ВИЧ другим.

Почти 32 миллиона человек в мире получают лечение, и цель положить конец СПИДу как угрозе общественному здравоохранению к 2030 году может быть достигнута.

Но, как отмечает директор ЮНЭЙДС, в 2025 году этот прогресс оказался под угрозой.

«Внезапные и масштабные сокращения международного финансирования, включая приостановку реализации PEPFAR — крупнейшей программы США по борьбе со СПИДом, обеспечивающей 73 процента международной помощи в сфере ВИЧ, — спровоцировали кризис, который может свести на нет десятилетия усилий. Без срочного восстановления ресурсов мир может столкнуться с 6 миллионами новых случаев ВИЧ-инфекции и 4 миллионами дополнительных смертей к 2030 году», — отмечает она.

Кыргызстан достиг ощутимого прогресса в противодействии эпидемии СПИДа.

По оценкам, в стране проживают около 12 тысяч человек, живущих с ВИЧ. 85 процентов из них знают о своем статусе, 78 процентов получают терапию. За последние 10 лет смертность, связанная со СПИДом, сократилась на 45 процентов. Распространенность ВИЧ среди беременных женщин составляет менее 0,1 процента — свидетельство эффективной профилактики вертикальной передачи.

«Правительство Кыргызстана, финансирующее лечение из национального бюджета, заслуживает признания. Но 40 летный опыт противодействия эпидемии доказал: лечение и инфраструктура без изменения общественного мнения, дискриминирующего и криминализирующего ВИЧ законодательства и без активного сотрудничества с общественными организациями — это только полдела. Люди не придут за помощью, если боятся быть арестованными, осужденными или отвергнутыми. Сотрудничество с общественными организациями, осуществляющими связь между системой здравоохранения и ключевыми группами, — критически важный элемент ответных мер на ВИЧ.

Недооценка правительством этих системных факторов (общественная стигма, дискриминирующее и криминализирующее ВИЧ законодательство), услуг, осуществляемых сообществами, а также масштабные сокращения финансирования могут повернуть вспять достигнутый прогресс», – считает Мээрим Сарыбаева.

Большинство профилактических программ, включая аутрич-работу и услуги для ключевых групп, финансируется международными донорами — прежде всего Глобальным фондом. Любое сокращение этой поддержки может привести к закрытию программ, потере охвата и росту новых случаев ВИЧ.

Охват лечением в Кыргызстане все еще остается ниже глобальной цели, а среди детей он составляет лишь около 50 процентов.

Среди ключевых групп населения ситуация более критичная: распространенность ВИЧ составляет 13 процентов среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, и 6 процентов среди секс-работников.

«Сегодняшняя ситуация требует решительных действий — как со стороны правительства Кыргызстана, так и со стороны международных партнеров. Необходимо:

— обеспечить устойчивое финансирование — внутренние инвестиции нужно увеличивать, но помощь доноров в переходный период остается критически важной;

— укрепить участие сообществ — без институционализации и признания услуг, под руководством сообществ, ориентированных на ключевые группы, остановить эпидемию невозможно;

— преодолеть барьеры — стигма, дискриминация и уголовное преследование по-прежнему мешают доступу к помощи;

— защитить детей — ВИЧ-услуги должны быть полностью интегрированы в систему материнского и детского здравоохранения.

История ВИЧ-ответа Кыргызстана — это история сотрудничества: между правительством, сообществами, международными партнерами. Сегодня стране вновь нужна солидарность и поддержка. Только так мы сможем сохранить достигнутое и обеспечить будущее без СПИДа», — добавляет Мээрим Сарыбаева.