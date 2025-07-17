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Общество

Мэрия Бишкека: ремонт на улице Льва Толстого продолжается, задержек нет

Капитальный ремонт на улице Льва Толстого в Бишкеке осуществляется в соответствии с утвержденным календарным графиком. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на участке от улицы Ибраимова до Панфилова завершена укладка двух новых слоев асфальта, обновлены бордюры и ирригационные системы. В настоящее время подрядчики занимаются нанесением дорожной разметки и установкой новых светофоров на отдельных перекрестках. Эти работы не требуют большого количества техники и сотрудников, подчеркнули в муниципалитете. В подтверждение прислали фото, как несколько рабочих не спеша наносят разметку на километровом отрезке. 

«Распространенная в ряде СМИ информация о том, что ремонт внезапно остановился, не соответствует действительности. Просим не делать поспешных выводов на основании визуальных наблюдений с одного участка улицы», — говорится в заявлении.

В мэрии также напомнили, что работы по капитальному ремонту будут продолжены на следующем отрезке — от улицы Панфилова до улицы Акиева.

Столичные власти призвали журналистов соблюдать стандарты точной и проверенной информации, а при необходимости обращаться за комментариями в пресс-службу муниципалитета. Которая, кстати, уже больше недели не может предоставить информацию про новый монумент Манасу на площади Ала-Тоо, а также уже больше недели не отвечает на запрос про местонахождения старого памятника герою эпоса.

Кроме того, в обществе звучат вопросы относительно качества выполненных работ. На опубликованном депутатом городского кенеша Болотом Ибрагимовым видео видно, как выглядит новое дорожное полотно. Горожане в соцсетях выражают обеспокоенность долговечностью и прочностью покрытия. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336539/
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