12:23
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Пляж не частная лавочка! Полпред устроил проверку пансионатов Иссык-Куля

Фото полномочного представителя президента КР в Иссык-Кульской области. Бакытбек Жетигенов:Пляж не частная лавочка! Полпред устроил проверку пансионатов Иссык-Куля

В разгар курортного сезона власти Иссык-Кульской области провели проверку пансионатов и домов отдыха после многочисленных жалоб туристов на завышенные цены, антисанитарию и ограниченный доступ к пляжам. Об этом сообщают на странице полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области в Facebook.

По их данным, полпред Бакытбек Жетигенов провел инспекцию пансионатов и домов отдыха на побережье.

Основной акцент в ходе проверки был сделан на соблюдение Указа президента «Об обеспечении доступа к пляжным зонам», направленного на защиту прав граждан на свободное посещение озера.

Полпред проверил условия для отдыхающих, санитарное состояние, организацию работы спасателей, наличие технических зон для водной техники, а главное — реальный доступ к пляжам и пирсам без поборов и барьеров.

«Отдыхающий не клиент, а хозяин этого озера. И его право не подлежит торгу!» — подчеркнул Бакытбек Жетигенов.

Также вместе с акимом Иссык-Кульского района Жапарбеком Ормоновым полпред зафиксировал нарушения, незаконные ограждения пляжей и откровенно халатное отношение к стандартам сервиса. Руководителям объектов были даны жесткие поручения и поставлены сроки устранения всех недочетов.

Отмечается, что если доступ к пляжам не будет обеспечен — последуют конкретные меры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336533/
просмотров: 1104
Версия для печати
Материалы по теме
После спора из-за мусора пляж на Иссык-Куле закрыли бетонными блоками
Мощный сель в Тонском районе: поток размыл дорогу, движение перекрыто
Цифровую модель рельефа дна озера Иссык-Куль составили российские ученые
Из озера Иссык-Куль вытащили более километра браконьерских сетей
Рейд по очистке озера от сетей и мусора стартовал на Иссык-Куле
Караван здоровья прибыл в Иссык-Кульскую область
В Иссык-Кульской области асфальтируются дороги, ведущие к берегу
Племенным хозяйствам Иссык-Кульской области предоставят беспроцентные ссуды
Пансионатам Иссык-Куля не позволят взимать плату за вход на пирсы
В Иссык-Кульской области государству возвращены земельные участки
Популярные новости
Проспект Айтматова открыли: качает, в&nbsp;туалет не&nbsp;сходишь, в&nbsp;гости не&nbsp;дойти Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти
Монумент Манасу в&nbsp;Бишкеке вызвал критику за&nbsp;стиль, форму и&nbsp;исполнение Монумент Манасу в Бишкеке вызвал критику за стиль, форму и исполнение
Эмин Агаларов в&nbsp;Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze Эмин Агаларов в Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze
Выезд на&nbsp;природу. Медики рассказали, что должно быть в&nbsp;походной аптечке Выезд на природу. Медики рассказали, что должно быть в походной аптечке
Бизнес
&laquo;Элкарт&raquo; и&nbsp;UZCARD запустили прямые денежные переводы между&nbsp;КР и&nbsp;РУз «Элкарт» и UZCARD запустили прямые денежные переводы между КР и РУз
Заботьтесь о&nbsp;себе и&nbsp;близких: оформите полис ОМС через MegaPay Заботьтесь о себе и близких: оформите полис ОМС через MegaPay
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; весь контент в&nbsp;одном доступе «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA — весь контент в одном доступе
Половина лета позади&nbsp;&mdash; успейте поймать лучшие моменты на&nbsp;Иссык-Куле с&nbsp;О! Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
17 июля, четверг
12:16
Мээрим Сарыбаева: Победить СПИД все еще возможно, но Кыргызстану нужна поддержка Мээрим Сарыбаева: Победить СПИД все еще возможно, но Кы...
12:08
Жертвы пластических операций обратились к Дастану Бекешеву: что он советует
12:02
Заботьтесь о себе и близких: оформите полис ОМС через MegaPay
11:49
Минэкономики предлагает ограничить уровень наценок на товары
11:48
Чемпиону по разведению породистого скота власти выделили 10 гектаров земли