Фото полномочного представителя президента КР в Иссык-Кульской области. Бакытбек Жетигенов:Пляж не частная лавочка! Полпред устроил проверку пансионатов Иссык-Куля

В разгар курортного сезона власти Иссык-Кульской области провели проверку пансионатов и домов отдыха после многочисленных жалоб туристов на завышенные цены, антисанитарию и ограниченный доступ к пляжам. Об этом сообщают на странице полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области в Facebook.

По их данным, полпред Бакытбек Жетигенов провел инспекцию пансионатов и домов отдыха на побережье.

Основной акцент в ходе проверки был сделан на соблюдение Указа президента «Об обеспечении доступа к пляжным зонам», направленного на защиту прав граждан на свободное посещение озера.

Полпред проверил условия для отдыхающих, санитарное состояние, организацию работы спасателей, наличие технических зон для водной техники, а главное — реальный доступ к пляжам и пирсам без поборов и барьеров.

«Отдыхающий не клиент, а хозяин этого озера. И его право не подлежит торгу!» — подчеркнул Бакытбек Жетигенов.

Также вместе с акимом Иссык-Кульского района Жапарбеком Ормоновым полпред зафиксировал нарушения, незаконные ограждения пляжей и откровенно халатное отношение к стандартам сервиса. Руководителям объектов были даны жесткие поручения и поставлены сроки устранения всех недочетов.

Отмечается, что если доступ к пляжам не будет обеспечен — последуют конкретные меры.