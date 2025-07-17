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Общество

Завершено благоустройство сквера вдоль улицы Скрябина в районе реки Аламедин

Сотрудники МП «Тазалык» завершили благоустройство сквера вдоль улицы Скрябина, в районе реки Аламедин. Об этом сообщают в мэрии Бишкека.

В ведомстве отмечают, что осуществлению проекта помогла инициатива одного неравнодушного горожанина, который не только предложил идею, но и полностью обеспечил ее реализацию, предоставив все необходимые стройматериалы.

«Его вклад позволил создать уютное и безопасное общественное пространство и стал примером гражданской ответственности», — добавляют в муниципальном предприятии.

Что было сделано:
— залито 200 метров бетонного покрытия на месте обрыва,
— обустроена дорожка вдоль сквера,
— брусчатка выложена в зоне у скамеек,
— установлены ограждения вдоль берега,
— размещены новые скамейки и урны,
— выполнена покраска всех элементов: ограждений, лавочек, урн.

Все работы выполнены силами сотрудников МП «Тазалык».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336530/
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