Завершено благоустройство сквера вдоль улицы Скрябина в районе реки Аламедин

Сотрудники МП «Тазалык» завершили благоустройство сквера вдоль улицы Скрябина, в районе реки Аламедин. Об этом сообщают в мэрии Бишкека.
В ведомстве отмечают, что осуществлению проекта помогла инициатива одного неравнодушного горожанина, который не только предложил идею, но и полностью обеспечил ее реализацию, предоставив все необходимые стройматериалы.
«Его вклад позволил создать уютное и безопасное общественное пространство и стал примером гражданской ответственности», — добавляют в муниципальном предприятии.
Что было сделано:
— залито 200 метров бетонного покрытия на месте обрыва,
— обустроена дорожка вдоль сквера,
— брусчатка выложена в зоне у скамеек,
— установлены ограждения вдоль берега,
— размещены новые скамейки и урны,
— выполнена покраска всех элементов: ограждений, лавочек, урн.
Все работы выполнены силами сотрудников МП «Тазалык».