Завершено благоустройство сквера вдоль улицы Скрябина в районе реки Аламедин

Сотрудники МП «Тазалык» завершили благоустройство сквера вдоль улицы Скрябина, в районе реки Аламедин. Об этом сообщают в мэрии Бишкека.

В ведомстве отмечают, что осуществлению проекта помогла инициатива одного неравнодушного горожанина, который не только предложил идею, но и полностью обеспечил ее реализацию, предоставив все необходимые стройматериалы.

«Его вклад позволил создать уютное и безопасное общественное пространство и стал примером гражданской ответственности», — добавляют в муниципальном предприятии.

Что было сделано:

— залито 200 метров бетонного покрытия на месте обрыва,

— обустроена дорожка вдоль сквера,

— брусчатка выложена в зоне у скамеек,

— установлены ограждения вдоль берега,

— размещены новые скамейки и урны,

— выполнена покраска всех элементов: ограждений, лавочек, урн.

Все работы выполнены силами сотрудников МП «Тазалык».